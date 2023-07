Pravda vyšla najavo: O tomto Priscilla v Ruži pre nevestu KLAMALA!

Priscilla Versluis zo šou Ruža pre nevestu (Zdroj: TV Markíza)

Priscilla Versluis bola jedna z najvýraznejších osôb v markizáckej šou Ruža pre nevestu. Svojím vystupovaním zaujala nejedného človeka. Servítku si pred ústa v žiadnom prípade nedávala a povedala všetko tak, ako jej hrdlo ráčilo. Avšak, v istej veci klamala!

V jednej z epizód sa so ženíchom Tomášom Tarrom bavili o obľúbených jedlách. Zatiaľ čo jeho favoritom sú cestoviny, Priscilla má celkom iný vkus. „Segedín“ hrdo zahlásila na Tomášovu otázku, čo má rada práve ona. „Ešte to mám aj vytetované, aby si umrel,“ vyhlásila a ukázala mu svoje rebrá, ktoré jej zdobí nápis SEGEDÍN. „Tak to je mega,“ reagoval pobavene ženích. „Segedín je najviac proste,“ dodala Priscilla.

(Zdroj: TV Markíza)

Nuž, nie je to celkom tak, ako tvrdila. Toto tetovanie má pre ňu aj iný význam. „Tento názov sme si vymysleli s mojím bývalým. On bol Segedín a ja Segedínka. Spolu sme boli Segedínovci. Takže namiesto jeho mena mám vytetované niečo, čo nás spájalo,“ prezradila na sociálnej sieti Instagram.

(Zdroj: Instagram P.V.)

„A po rozchode vždy uľahčím vysvetlenie, že je to moje obľúbené jedlo. A naozaj aj je, ale má pre mňa viac významov naraz,“ povedala. A zdá sa, že si to uľahčila aj v šou pred Tomášom.