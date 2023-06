Kollárova milenka PREZRADILA pohlavie BÁBÄTKA: Žiada o POMOC!

Kedysi účinkovala v speváckej šou X Factor a pred časom vyšlo na povrch, že Laura Vizváryová randila s predsedom parlamentu Borisom Kollárom, ktorý má už 12 detí s desiatimi ženami. A teraz je tehotná aj podnikateľka Laura, ktorá čoskoro privedie na svet svoje druhé dieťa.

Galéria fotiek () Laura Vizváryová

Zdroj: Instagram L.V.

Ani jeden z nich zatiaľ nepotvrdil, no zároveň ani nevyvrátil, že otcom je práve Boris. Jedno je však už na 100 percent isté, a to pohlavie dieťatka. Touto informáciou sa blondínka pochválila osobne na sociálnej sieti Instagram. „Vyzerá to tak, že sa mu nejako nechce von,“ napísala Laura a neskôr prosila ľudí o pomoc, aby jej pomohli s výberom mena.

Galéria fotiek () Laura Vizváryová

Zdroj: Instagram L.V.

„Nejaký tip na krásne meno pre chlapca? Ten náš už mal mať 3 mená a nakoniec sa to vždy zmenilo... tak myslím, že je na čase vybrať to správne,“ poznamenala nastávajúca dvojnásobná mamička a symbolicky pridala modré srdiečko. „Poď už von, princ môj,“ vyzvala neskôr svojho chlapčeka.

Je teda zrejmé, že svojho potomka sa už nevie dočkať. Otázkou však zostáva, či sa k otcovstvu prizná samotný Boris Kollár.