Kondolencie vdove po Danielovi Heribanovi (†43): SRDCERVÚCI pohľad... Úsmevy plné BOLESTI!

BRATISLAVA - Musela byť mimoriadne statočná! V utorok dopoludnia sa v priestoroch Nového SND konala rozlúčka so zosnulým hercom Danielom Heribanom (†43), ktorý naposledy vydýchol minulý týždeň v stredu. Svoje posledné zbohom mu prišlo dať mnoho jeho kolegov, priateľov, no aj fanúšikov. A hoci to predpokladal len málokto, medzi desiatkami smútiacich sa objavila aj hercova manželka Kamila Heribanová.