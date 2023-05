Krásny DEŇ MATIEK: Marianna Ďurianová ukázala MAMINU aj SYNČEKA... FOTO Ten ale vyrástol!

BRATISLAVA - Dnes svoj sviatok oslavujú tie najdôležitejšie ženy v našich životoch - milované mamy. Všetky dámy, ktoré vedia, aké to je, priviesť na svet nový život, si zaslúžia našu obrovskú úctu, rešpekt a lásku. Sociálne siete sa aktuálne len tak hemžia krásnymi vyznaniami, no a to svoje zverejnila aj moderátorka Marianna Ďurianová.

Marianna na sociálnu sieť Instagram pridala dva zábery. Na jednom pózuje so svojou maminou Helenou, ten druhý zachytáva spoločnú chvíľku s jej synčekom Romankom. Ten v auguste oslávi svoje 11. narodeniny a je z neho už poriadne veľký chlapec. Veď to poznáte - práve na deťoch je najviac vidieť to, ako rýchlo čas plynie a každá žena sa občas zamyslí nad tým, ako je možné, že jej malé dieťatko takto rýchlo vyrástlo.

„Dva najväčie dôvody, prečo milujem deň matiek. Byť mamou je pre mňa najvzácnejší dar, aký so od života dostala. Ale ešte predtým som dostala tú najúžasnejšiu mamu na svete," napísala Marianna k fotkám najdôležitejších ľudí v jej živote. No a okrem toho, že z Romanka rastie veľký fešák, je jasné, že pôvab majú Ďurianovci v rodine. Za všetko hovorí snímka Marianninej maminy. Pozrite sa na ňu, je to veru poriadna kočka!