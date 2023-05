TOTO naozaj?! Nevesta z markizáckej Ruže ŠOKUJE: Zverejnila FOTO úplného HOLÉHO ROZKROKU!

BRATISLAVA - Tichá voda brehy myje? Nuž, zrejme na tom bude naozaj nejaká tá pravda. A platí to minimálne o jednej z účastníčok markizáckej šou Ruža pre nevestu. Táto dáma totiž na divákov pôsobila ako pomerne konzervatívna mladá žena, ale... Opak je pravdou!

Zuzana sa už v úvode šou prezentovala ako "venezuelská Slovenska". Pri prvom stretnutí patrila medzi dievčatá, ktoré Tomášovi darovali jeden z tých originálnejších darov. Pri zoznámení mu podala nádobu plnú múky. „Pre nás, ľudí z Venezuely, je tá múka fakt ako soľ nad zlato," vysvetlila pred kamerou kráska, ktorá prvé roky svojho života prežila práve vo Venezuele a potom sa s rodinou vrátila na Slovensko.

A svoj dar Tomášovi ešte aj farbisto odargumentovala. „Možno raz, keď budeme v tom bode, že budem viac milovať teba, ako jedlo, ktoré pripravujeme z tohto... Možno potom sa podelím s tebou aj o viac, ako zvyšok svojej krásnej kultúry," povedala feši ženíchovi pri zoznámení 34-ročná Zuza, ktorá predtým pracovala ako letuška pre jednu z najznámejších svetových spoločností.

Aj napriek svojim odvážnym slovám ale sprvu pôsobila pomerne konzervatívne. A keďže domovské pôsobisko spomínanej firmy je v Spojených arabských emirátoch, človek by si povedal, že kučeravá brunetka bude naozaj rezervovaná. A možno aj to je dôvodom, prečo Tomášovi "nezapasovala" a domov ju poslal rovno počas prvého vyraďovacieho ceremoniálu.

Lenže dnes už je jasné, že to tak nie je. Ako letuška v spomínanej spoločnosti skončila už pred pár rokmi. A v súvislosti s účinkovaním v reality šou, si ju verejnosť začala všímať viac. Skalní fanúšikovia podobných televíznych formátov si súťažiach vyhľadávajú na sociálnych sieťach, no a Zuzanin profil na Instagrame je naozaj celkom "výživný".

Jej nástenka doslova praská pod náporom odvážnych fotiek, aké by od takejto "dámičky" čakal zrejme málokto. A hoci televízna nevesta za dobu svojho pôsobenia na Instagrame už zverejnila niekoľko naozaj pikantných záberov, na ktoré by nemal odvahu len tak hocikto, jeden z nich doslova bije do očí.

Kučeravá sexica totiž na sociálnej sieti ukázala fotku svojho totálne holého rozkroku, ktorý sa ani neunúvala zjemniť akoukoľvek cenzúrou alebo nejakým tým emotikonom. No a ak je vám záber, ktorý sme my prekryli hviezdičkou málo... Pozrite si jej profil radšej osobne!