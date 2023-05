Slovenský spevák RUŠÍ plány: NÁHLA HOSPITALIZÁCIA... Prečo TAJÍ dôvod?!

Miloslav Láber, známy aj pod prezývkou Whisky, na sociálnej sieti Facebook zverejnil príspevok, prostredníctvom ktorého svojich sledovateľov informoval, že sa aktuálne nachádza v nemocnici. Umelec je vášnivým cestovateľom a svoje zážitky zdieľa prostredíctvom posedení, kde prednáša o tom, čo v jednotlivých krajinách zažil.

Niekoľko takých mal v pláne aj teraz, avšak hospitalizácia jeho plány narušila. „Z dôvodu mojej hospitalizacie sa bohužiaľ prekladaju všetky moje buducotýždňové premietania v Banskej Bystrici, Brezne, Zvolene, Lučenci aj Rožňave. Náhradné termíny sa dozviete včas. Ďakujem za pochopenie," napísal Whisky, pričom k tejto správe pridal aj fotografiu nemôcničného lôžka.

Denník Nový čas speváka oslovil, aby sa infromoval, prečo je pod lekárskym dohľadom. Podľa toho, čo im povedal, je však zrejmé, že dôvod hospitalizácie prezradit nechce. „Nesúvisí to s Marokom... Nie je to nič vážne," povedal pre spomínaný plátok spevák, ktorý podľa denníku odmietol špecifikovať aj to, či ide o úraz alebo iný akútny problém.

Cestovateľské prednášky síce nateraz zrušil, no koncerty kapely vraj ohrozené nie sú. Teda, aspoň tak to pre Nový čas povedal Sväťo Korbel, gitarista Slobodnej Európy. „Naše koncerty ohrozené nie sú, najbližšie nás čakajú na letných festivaloch a verím, že dovtedy bude Whisky fit,“ vyjadril sa muzikant.

My teda spevákovi prajeme, aby sa jeho zdravotný stav čo najskôr zlepšil a veríme, že už onedlho sa v plnej sile opäť pustí späť do práce.