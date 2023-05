Diváci Ruže pre nevestu ZÚRIA: Totálna ŠIKANA… FUJ, chce sa nám z nej GRCAŤ!

BRATISLAVA - Ak ste si mysleli, že atmosféra v predposlednej epizóde šou Ruža pre nevestu bude pokojnejšia, než bola v predchádzajúcich epizódach, ste na omyle. Vo vile bolo opäť poriadne dusno, a to aj napriek tomu, že do nej zavítala mama Tomáša Tarra. Pani Ingrid si všetky dievčatá dobre preklepla a s každou z nich absolvovala spoločné posedenie. Ako posledná prišla na rad Petrana a potom... Fúúú!

S Petranou sa dievčatá vo vile takmer nerozprávajú. Chrbtom sa jej otočila aj Tereza, ktorá ťažko niesla bozk medzi Tomášom a svojou bývalou kamarátkou. Ten totiž padol len pár hodín potom, čo Terka a televízny ženích absolvovali spoločné rande. Petrana sa však pod vplyvom alkoholu zrútila a keď sa s ňou Tomáš išiel porozprávať, aby ju upokojil, prišlo k ďalšej puse, ktorú videli aj jej súperky.

Najhoršie to niesla práve Tereza, ktorá zrejme zabudla, že je v šou, kde všetky bojujú o srdce jedného muža a každá z nich robí všetko, čo môže, aby si ho získala. Potetovaná tmavovláska si ale zrejme opäť raz myslela, že keďže boli v ten deň s Tomášom na rande a mali spoločnú chvíľku, v ten deň patrí len jej a ostatné dievčatá by sa ho nemali ani dotknúť. Napätý večer vyvrcholil hádkou a Petrana sa potom odsťahovala z ich spoločnej izby, keďže sa s ňou urazená Tereza prestala kamarátiť.

Na túto situáciu reagovala aj speváčka Mamba. „Ja už keď vidím tu zdutú, večné ublíženú hubu,“ zhodnotila Terezu, ktorá sa každý raz, keď jej niekto zobral pozornosť, zrútila. Mamba dodala, že Petrana je podľa nej jediná, ktorá nerobí intrigy a na obrazovkách vidno, že na rozdiel od svojich súperiek nemá sústavne potrebu ohovárať ostatné dievčatá. Tereza sa napokon teda pridala do tímu Priscilla a Mirka, pričom táto ich skupinka väčšinu času trávi práve tým, že kydajú na modrookú favoritku šou.

To, čo najnovšie predviedli, však už hraničí so šikanou. "Svätá trojica" sa do nej neustále navážala a komentovali Petranino mentálne zdravie. Smutné je, že dobre vedia, že kedysi mala psychické problémy a chcela sa pokúsiť o samovraždu. Ani to ich však nezastavilo a podľa ich slov labilnej Petrane nakladajú, čo sa do nej zmestí. V niektorých situáciách sa k nej správajú doslova nechutne, a to až tak, že niečo také by slabšia povaha absolútne neustála. A taká Tereza zrejme už vôbec nie, keďže ju dokázali totálne rozhodiť aj otázky ohľadom jej rande.

Za všetko hovorí aj ich odporné správanie po tom, čo sa Petrana vrátila zo schôdzky s Tomášom a jeho mamou. A aby toho nebolo málo, Tereza to opäť doklepla, keď na Petranu pred kamerou nakladala a vo veľkom znechutene riešila dokonca aj takú maličkosť, že si na ceremoniál vybrala šaty v červenej farbe, ktorá je Tomášova obľúbená. (celú situáciu si môžete pozrieť vo videu vyššie).

A divákom už praskli nervy. Správanie dotyčných dám začali označovať ako šikanu a najviac naložili práve Tereze, ktorá sa zrazu totálne otočila. „Chce sa mi z nej grcať. Ešte do minulej epizódy najlepšie kamarátky, rozprávala, aká je Petrana úprimná a všetko o nej vie a teraz zrazu chce na ňu bonzovať Tomášovi a vyťahuje pred kamerou aj ostatnými úplné špinavosti. Fuj, strašne sa mi zhnusila,” napísala v diskusii na sociálnej sieti Instagram istá Monika.

„Ona ide na niekoho hovoriť, že má psychické problémy? Veď sa za všetko rúca, furt reve. Ona ide hovoriť, že Petrana potrebuje pozornosť? Veď Tereza úplne najhoršie zo všetkých zvláda, keď jej ju niekto vezme, už to predviedla niekoľkokrát. Troška sebareflexie, dievča zlaté,” odkázala jej ďalšia fanúšička šou. „To len mne je divné, že dievčatá v tejto časti vyčítali Petrane to, čo robili ony samé? Mirka si tiež kvôli Tomášovi dala čierne šaty, ale Petranu zvozili za červené? A to je len jeden z tisíc príkladov,” všimla si Veronika.

„Tereza, veľmi si ma sklamala. Tvrdila si predtým, že cítiš, že ostatné sú zlé dievčatá. Keď si prišla z rande a Mira do teba hustila a posmievali sa ti, tak si to psychicky nezvládla. A práve Petrana bola tá, čo ťa podržala. A teraz? Doslova ju tam šikanujete! Ponižujete, ohovárate... Je vidno, aká si ovplyvniteľná a to si bola moja favoritka. Pridať sa k väčšine, lebo sa pri nich cítiš nadradená... Smutné,” myslí si pani Soňa, pričom všetky spomínané komentáre na adresu Terezy zožali desiatky lajkov. Nuž, niekto by sa mal zrejme zamyslieť...

