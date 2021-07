Farmársky PANIC sa pýši novou SEXI partnerkou: FOTO Veď tá by mohla ísť na Miss!

BRATISLAVA - V decembri to budú už tri roky, ako sa stal skromný mladík Dominik Porubský víťazom jubilejnej Farmy X, pričom o výhru na statku bojoval aj so známymi tvárami z nášho šoubiznisu. Hoci toho počas šou nikdy veľa nenahovoril, napokon sa ukázalo, že jeho sila je v činoch a počas finále bezkonkurenčne zmietol svojich súperov...

V čase, keď na Farme Dominik bojoval o rozprávkovú výhru, mal 20 rokov. Nebolo žiadnym tajomstvom, že so ženami veľa skúsenosti nemal a bol panic. Namiesto románikov sa urastený sympaťák venoval tvrdej práci v lese. O poctivosť prišiel pod vplyvom alkoholu rovno na statku pod dohľadom všadeprítomných kamier. Dokopy sa dal s vtedy 33-ročnou Michaelou Štefánikovou, no nedá sa povedať, že by sa ich vzťah rozvinul do niečoho viac.

Zdroj: TV MARKÍZA

Dvojica síce k sebe istý čas mala bližšie, no mladý farmár potom radšej zaradil spiatočku. Až pol roka potom, čo si Dominik odniesol titul víťaza desiatej série, sa zdalo, že ho konečne postretlo šťastie. Išlo o sympatickú blondínku Vanesu, ktorej dokonca Dominik postavil aj máj. Lenže, ako sa ukázalo, ani tentokrát mu to nevyšlo a je zjavné, že s Vanesou už pár netvorí.

Najnovšie to ale vyzerá tak, že skromný rodák z Trenčianskeho kraja predsa len stretol tú pravú. Jeho srdce si získala tmavovlasá Tereza, s ktorou posledné týždne spoznáva krásy Slovenska. Teda aspoň podľa záberov, ktoré brunetka zverejnila na svojom Instagrame. Táto dáma je už na prvý pohľad mimoriadne usmievavá, veselá a pôvabná, no a niet divu, že očarila aj samotného Dominika.

Tereza a Dominik tvoria krásny párik Zdroj: Instagram

Spoločne tvoria skutočne prekrásny pár a navyše, Tereza púta pozornosť aj svojou prirodzenou atraktivitou, vďaka ktorej by to pokojne mohla skúsiť aj v niektorej z našich súťaží krásy. Čo poviete? Veruže im to pristane!