Český spevák spadol NA DNO: Miliónové dlhy a 107 kíl!

PRAHA - Spevák Marek Ztracený dnes odštartuje sériu svojich doteraz najväčších koncertov. V kariére sa mu darí a celkovo je šťastný a spokojný. No nebolo to vždy tak. Sláva mu totiž spočiatku pomotala hlavu, rozhadzoval peniaze a ocitol sa v obrovských dlhoch. Navyše aj výrazne pribral...

Marek Ztracený kedysi naozaj dostál svojmu menu a bol doslova stratený. Hneď na začiatku kariéry totiž prudko vyletel hore a neustál to.

„Chlapec zo Šumavy si uletel na možnostiach, ktoré sa mu naskytli. Bol som medzi ľuďmi, každý si so mnou chcel dať panáka, kamarátiť sa. Veľmi ma to bavilo, ale nechytil som to za správny koniec. Nebolo to veľmi fajn obdobie, rozpadla sa mi rodina, kapela, mal som miliónové dlhy a vážil som 107 kíl,” opísal v podcaste portálu Super.cz spevák.

Galéria fotiek () Zdroj: Instagram MZ

Dlhy sa mu nakopili, pretože si užíval a nemyslel na budúcnosť. „Nevedel som pracovať s peniazmi,” priznal s tým, že honoráre utrácal s kamarátmi v baroch a kupoval si pekné veci. „Mal som pocit, že ten úspech a peniaze sú navždy, nepozeral som dopredu a začalo sa to hromadiť, do toho leasing auta a potom ma to dohnalo,” vysvetlil, ako sa dostal do ťažkostí.

Mal 23 rokov a v podstate žiadne skúsenosti s tým, ako pracovať s popularitou a peniazmi. „Možno som bol chvíľu stratený. Som rád, že som si tým prešiel a našiel sa,” povedal Marek. Zo svojich chýb sa poučil a tvrdo pracoval na tom, aby dlhy splatil. A potom sa začal obzerať po možnostiach investovania. „Dnes si neviem predstaviť, že by som urobil rozhodnutie bez toho, aby som premýšľal na päť – desať rokov dopredu,” vyhlásil na záver.