Súťažiaca zo Survivor si prešla PEKLOM: ŠIKANA od ostrovanov a nechutné HEJTY fanúšikov… Priali jej SMRŤ!

Pevne dúfala a verila, že sa v markizáckej reality šou Survivor udrží čo najdlhšie. Súťažiaca Žaneta Skružná ale hneď po zlúčení vypadla. Po ,tom ako opustila ostrov, bola prizvaná do relácie eXtra Host, kde si zaspomínala na naozaj ťažké chvíle a priznala, že miestami to bolo pre ňu doslova až peklo.

Toto zjavne nečakala. Od svojich spolusúťažiacich sa dočkala veľkej kritiky a dokonca to podľa jej slov v mnohých prípadoch hraničilo až so šikanou. „To bola skupina ču*ákov,“ začala hneď z ostra a ďalej pokračovala. „Ja som tam bola sama proti šiestim. Každé ráno som si vypočula: Hm, dnes je tvoj posledný deň. Vieš to? Každé ráno mi Martin povedal. Čomu sa ty smeješ? Nemáš sa čomu smiať,“ zaspomínala si na nie príliš prívetivé správanie. Z jej slov je zrejmé, že bola akýmsi outsiderom, ba až vyvrheľom skupiny a u nikoho, žiaľ, nenašla útočisko.

No po jej návrate domov to nebolo o nič ružovejšie a od fanúšikov si našla nechutné a urážlivé správy. A to nie je všetko. „Vrátila som sa späť a všade som mala komentáre, ako som nesympatická a falošná a aká som číča,“ vyjadrila sa Žaneta, ktorá bola negativitou doslova zasypaná. Avšak len pár dní pred tým, ako išla do zmienenej relácie, jej prišiel azda ten najhorší odkaz od jedného z jej sledovatelov. Galéria fotiek (12) Žaneta Skružná

„Včera čo mi prišlo za správu. Nevedela som, či sa mám tomu smiať alebo plakať. Nejaký chalan napísal, že dúfa, že mám rakovinu a čoskoro zomriem. Že by som mala čo najskôr vypadnúť zo Survivor a zdochnúť,“ šokovala bývalá ostrovanka s prianím o jej smrti.

Zjavne zocelená aj z úderov od súperov ešte z čias natáčania, si z toho ťažkú hlavu nerobí a nepoložilo ju to. Práve naopak. Cíti sa byť ešte silnejšia. „Každý má právo ma hejtovať. Je to v pohode. Ja to unesiem. Keď ťa ľudia hejtujú, tak buď ti závidia, si niečím zaujímavý, alebo si fakt číča,“ dodala Žaneta.