Cibulkovej intímne FOTO: Pri večeri odhodila zábrany a išla rovno na vec!

PRAHA - Už to bude skoro mesiac, čo sa stala Dominika Cibulková dvojnásobnou maminou. V marci priviedla na svet svoju vysnívanú dcérku, ktorej dala krásne meno Ninka. A ako sme pri bývalej tenistke zvyknutí, ani tentoraz neprestáva prekvapovať fotkami. Na poslednom zverejnenom zábere odhodila všetky zábrany a išla rovno na vec. Fúú, na toto by si len tak niekto netrúfol!

Približne pred mesiacom sa rodina Dominiky Cibulkovej rozrástla o ďalšieho člena. Po synovi Jakubkovi priviedla na svet aj svoje druhorodené dieťatko, a to dcérku Ninku. Bývalá tenistka si materstvo jednoznačne užíva plnými dúškami, čo je vidieť aj na jej sociálnych sieťach. Hrdá dvojnásobná maminka sa rada pochváli novými zábermi jej maličkého klbka šťastia.

Spolu s manželom a priateľmi si v uplynulých dňoch vyrazili na krátky výlet k našim českým susedom. No a tam pri večeri v luxusnom hoteli musela urobiť to, čo pozná každá dojčiaca žena. Keď musíš, tak musíš... Dojčenie či odsávanie mlieka na verejnosti už nie je dávno takým tabu, akým bolo v minulosti.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Instagram D.C.

No a tak Dominika odhodila všetky svoje zábrany a pri večeri išla rovno na vec. Vytiahla odsávačku a v spoločnosti priateľov si odsala svoje materské mliečko. Mnohé ženy by na takýto záber odvahu nemali, avšak bývalá teniska je známa tým, že odvážne fotografie miluje a vyzerá to tak, že ani s niečím takýmto žiadny problém nemala.

„Domi, ty chodiaca pani,” napísala s istou dávkou obdivu jej fanúšička. Je naozaj obdivuhodné, čo všetky mamičky zvládajú a ako sa dokážu vyrovnať aj s takýmito nezvyčajnými situáciami. No a v neposlednom rade sa Dominika na záver pochválila aj svojou mesačnou dcérkou. Ninka je naozaj nádherné dievčatko!