Bývalá farmárka prosí o POMOC: Strata milovaného člena rodiny, ZRADILI ju najbližší!

HUMENNÉ - Niekdajšia účastníčka markizáckej reality šou Farma Martina Korkobcová (31) je v zúfalej situácii. Cez víkend ju zaskočila strata milovaného člena rodiny, a tak prosí o pomoc. No toto fakt od najbližších nečakala...

V 14. sérii Farmy sa ako súťažiaca objavila aj Martina Korkobcová. Vďaka účinkovaniu v v tejto šou už uplynul si získala stovky nových fanúšikov na sociálnej sieti Instagram, kde od víkendu žiada o pomoc.

„Prosím Humenné, okolie, zdieľajte. Nevieme, čo sa stalo, nikdy nešla ďalej ako pred dvor. Reaguje na meno Alica. Je to náš miláčik. Prosím, ak ste ju niekto videli, dajte mi vedieť. Má fialový obojok. Maličký vzrast,“ napísala zúfalá bývalá farmárka, ktorej sa stratil milovaný člen rodiny.

Snaha pomôcť prichádza aj od neznámych ľudí, ktorých vôbec nepozná a za to je Martina veľmi vďačná. No na druhej strane jej smútok do istej miery vystriedal hnev. Práve jej najbližší akoby sa jej v tejto nepríjemnej situácii obrátili chrbtom a zradili ju.

„Ďakujem za zdieľanie, že sa mi stratil psík, úplne najviac. Žiaľ sa ešte nenašla. Úplne cudzí ľudia zdieľajú a moje kamošky, známi, nič. Môžete mi skočiť viete kde. Správu napíšu, aby vyzistili, čo je a ako je, ináč na to serú,“ podotkla znechutená bývalá farmárka. Je zrejmé, že sa jej to dosť dotklo, keď použila aj takýto vulgárnejší slovník.

Ale asi sa niet ani čo čudovať. Ako sa hovorí, pes je najvernejší priateľ človeka a ona oňho prišla. Snáď nie nadobro.