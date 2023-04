Ďalší pár z Markízy išiel od seba: ROZCHOD... Dlho im to nevydržalo!

BRATISLAVA - Nie je to tak dávno, čo sme na Topkách písali, že víťaz Farmy 13, Miroslav Debnár alias Mesut a Natália Lopašovská išli od seba. A len cez víkend sa prevalilo, že sa rozišli aj Rebeka Hlavatá a Henrich Kuľko. Najnovšie vyšlo na povrch, že skrachoval ďalší farmársky vzťah. Dlho to nevydržalo ani tejto dvojici!

Reality šou Farma je bohatá nielen na konflikty... V každej sérii sa našla dvojica, ktorá k sebe mala bližšie. Niektorí si prejavovali sympatie len na statku, iným to prerástlo do hlbších citov, ktoré vydržali aj za bránami televízneho projektu. Dobrým príkladom toho sú napríklad víťazka Farmy 12 Xénia Gregušová a Lukáš Stanislav, ktorým to klape už takmer tri roky.

No je skôr výnimkou, než pravidlom, že takýto televízny vzťah naozaj vyjde. Nie je to tak dávno, čo sa prevalilo, že víťaz Farmy 13 Miroslav Debnár alias Mesut a Natália Lopašovská išli od seba, cez víkend sa zas ukázalo, že sa rozišli aj Rebeka Hlavatá a Henrich Kuľko. No a dnes sa rozhodla vyjsť s pravdou von aj súťažiaca z poslednej série Farmy.

Alexandra Čillíková priznala, že viac netvorí pár s Tamášom Kassaim. S tým sa dala dokopy ešte na statku a vyzeralo to tak, že to dvojici skutočne klape. No zrejme aj veľká vzdialenosť, ktorá ich rozdeľuje, zapríčinila, že sa dvojica rozišla. Saška to oznámila na sociálnej sieti Instagram.

„Neviem prečo, ale poslednú dobu si v hlave stále opakujem tú otrepanú frázu: "aj slnko je samé a stále svieti." Tak milé moje slniečka aj ja som skončila sama. A keď som bola šťastná aj predtým, ako som ho spoznala, môžem byť šťastná aj teraz bez neho. Možno to chvíľu potrvá, no už teraz viem, že to bude stáť za to,“ oznámila.