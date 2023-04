FOTO Víťaz Farmy 6 zmenený na NEPOZNANIE: Pribratý, zarastený a... Znova sa dal na toto!

BRATISLAVA - Už je to 8 rokov, čo sa na televíznych obrazovkách televízie Markíza odvysielala šiesta séria drsnej reality šou Farma. Vtedajší víťaz Tomáš Mayer (40) utkvel v pamäti mnohým ľuďom vďaka svojmu výraznému správaniu. V tom čase si na neho brúsila zuby nejedna dáma, keďže bol naozaj fešák. Teraz by ste ho však už nespoznali! A to vážne sa dal znova na toto?!

Spomínate si ešte na šiestu sériu Farmy? Od jej odvysielania ubehlo už neuveriteľných 8 rokov. Jedným z najvýraznejších účastníkov bol vtedy 31-ročný Tomáš Mayer, ktorého si mnohí zapamätali nielen vďaka jeho pracovitosti, ale hlavne kvôli škandálom, ktoré ho na statku sprevádzali. Rodák z Bratislavy to dotiahol až do finále, v ktorom sa mu nakoniec podarilo vyhrať 50-tisíc eur.

Nejedno ženské oko sa vtedy potešilo, keď sa na statku objavil ďalší fešák, ku ktorým Tomáš jednoznačne patril. Do oka nepadol len množstvu diváčok, ale aj svojej kolegyni Kataríne Cibíkovej, s ktorou mal románik. Teraz by ste však "farmárskeho sexsymbola" už nespoznali! Tomáš výrazne pribral a tiež si nechal narásť bradu. No ale to nie sú jediné zmeny v jeho živote!

Nezmenil sa len jeho zovňajšok... Po skončení Farmy o sympaťákovi nebolo veľmi počuť, kým si v roku 2017 nehľadal partnerku na zoznamke. Zrejme sa mu neskôr v hľadaní pošťastilo. Tomáš je už totiž dlhší čas šťastne zadaný a minulý rok vo februári s partnerkou svoju lásku aj spečatili. Radosť mu tiež robí aj jeho maličká dcérka Rebeka.

No a popri otcovských povinnostiach sa rozhodol vo svojom živote urobiť ešte jeden zásadný krok. Vo svojich 40-tich rokoch sa stane totiž znova študentom. „Nikdy nie je neskoro, ani v 40-tke opäť zasadnúť do lavice. Z kuchára kachliar,” prezradil na svojom Instagrame. Tomáš sa rozhodol opäť študovať a tentokrát si vybral priemyslovku. Aj takto sa človeku môže zmeniť život za 8 rokov.

