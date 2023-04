Dušan Cinkota v živom vysielaní ZOSMIEŠNIL svoju exmanželku: Na prvý pohľad bola STRAŠNE ŠKAREDÁ!

Prvou osudovou láskou herca Dušana Cinkotu sa stala herečka Vanda Tureková. Tú spoznal v mladom veku a bezhlavo sa do seba zamilovali. Dušan mal 20, ona 18, keď im zazvonili svadobné zvony. Ale tak, ako to rýchlo vzplanulo, tak to aj rýchlo, žiaľ, skončilo a herečka od Cinkyho doslova ušla. Ich láska vydržala naozaj krátko, ale zato bola veľmi intenzívna.

Spomínaný herec bol teraz pozvaný do eroticko-zábavnej relácie K-Fun moderátorov Alexandra Štrbu a Mária Gottiho a práve tam sa o svojej bývalej manželke rozrozprával, priam ju až zosmiešnil pred celým Slovenskom. Toto sa určite nebude počúvať ľahko!

Na otázku, čo sa mu najviac páči na ženách, nevedel Cinkota odpovedať. Najprv spomenul oči, potom postavu, až sa nakoniec dostal k tomu, že na ničom inom nezáleží, len na energii, ktorá z toho človeka srší. Niekedy ani neveril, že ho môže nejaká žena, čo sa mu úplne fyzicky nepáči, zaujať. To sa v jeho prípade naozaj aj stalo.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Jan Zemiar

„Napríklad moja prvá žena bola na prvý pohľad strašne škaredá,” vyjadril sa v úvode. V minulosti ho s Vandou spojilo práve herectvo. Ocitli sa na jednom výlete v Prešove, kde Cinky dostal do páru spomínanú herečku. „Ježiš, to ste mi pridelili. Ona vyzerala ako Kuko (postava z relácie Od Kuka do Kuka, pozn.red.),” zaspomínal si.

Večer sa následne ubytovali na hoteli, v ktorom zdieľali spoločnú izbu. „Ja som sa zobudil, videl som jej oči, to bola taká láska, akú Bratislava nezažila. Vydržalo nám to asi rok, lebo to bolo také intenzívne, že sme sa stihli vziať, stihli sme sa rozísť a musela odísť na druhú stranu planéty. S láskou to hovorím. To bol najsilnejší vzťah, aký som kedy zažil,” prezradil.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Jan Zemiar

„V decembri sme sa spoznali, v máji vzali a v júli sme sa už stihli pozabíjať. Bolo to úžasné, silné, intenzívne a fakt to bolo veľmi krásne,” uviedol. V živom vysielaní popísal aj ich milostný život. Milovali sa až niekoľkokrát za deň. „To som už potom nezažil. My sme z električky museli vybehnúť, aby sme si za panelák išli vrznúť,” priznal.

Neskôr prezradil aj na akých nezvyčajných miestach mali sex. Nevynechali ani toaletu vo vlaku, kupé či sedadlo autobusu. Vyzerá to tak, že Cinky mal mladosť poriadne pestrú. Ak si chcete vypočuť túto časť, nájdete ju nižšie. Ale nezabudnite si každú stredu o 22:00 naladiť rádio VIVA a počúvať obľúbenú reláciu K-Fun naživo.