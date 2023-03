BRUTÁLNA PREMENA slovenského herca: Schudol takmer 20 kíl... FOTO Wau, to je zmena!

BRATISLAVA - Len nedávno sme na Topkách písali o tom, že väčšina žien v našom šoubiznise sa snaží o to, aby si vypracovali letnú postavičku do plaviek. Avšak chudnutiu sa nebránia ani muži., A žiarivým príkladom je herec Lukáš Pavlásek, ktorý je v posilňovni ako doma a takisto sa preorientoval aj na zdravý životný štýl. Wau, to fakt takto schudol?

Herec, ktorý je doma na doskách divadla Nová scéna, sa ešte pred tromi rokmi "pýšil" pivným bruškom. To by ste na ňom teraz hľadali márne. Umelec, ktorého si určite pamätáte aj vďaka reklame "Díky, Broňa", sa totiž rozhodol zamakať. Lukáš pravidelne navštevuje posilňovňu, začal žiť zdravšie a... Stal sa zázrak!

Galéria fotiek (4) Zdroj: Jan Zemiar

Herec na sociálnej sieti Instagram pravidelne zverejňuje fotky z ftnesscentra a nikomu, kto ho sleduje, neuniklo, že výrazne schudol. A čo je tajomstvom jeho premeny? „K cvičeniu a zmene životného štýlu som sa dopracoval až po prekonaní covidu. RTG ukázal na pľúcach okrem nálezov aj prekonaný obojstranný zápal pľúc. V mojej hlave v tej sekunde nastala zmena,” opísal nám Pavlásek počiatok zmeny životného štýlu.

Okamžite sa zbavil svojej veľkej neresti a tam to neskončilo. „Prestal som fajčiť a začal som s rýchlou chôdzou každý deň ráno aj večer. Dýchal som, cvičil bránicu spevom a áno, aj na ulici. Postupne som prešiel do behu, kde môj strop bol 12 kilometrov. Schudol som zo 79 kíl na 61. Ale prišiel august, predo mnou 3 mesiace pred ďalšou návštevou pľúcneho. Bez zmeny,” hovorí Lukáš, ktorý tento moment opísal ako svoje najťažšie obdobe.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Archív L.P.

Avšak namiesto toho, aby rezignoval, rozhodol sa, že zamaká ešte viac. „Povedal som si, že začnem aj cvičiť a posuniem to do úplne iného levelu. Od augusta trénujem s Miškom Achbergerom, ktorý je výživový poradca a neskutočný profesionál. Trénujeme štyrikrát týždenne a teraz si už ani neviem predstaviť, že by to bolo inak. Teraz som už nabral svalovú hmotu a opäť vážim cez 70 kilogramov, ale to telo, vyzerá úplne inak a aj po zdravotnej stránke sa cítim oveľa lepšie,” dodal charizmatický umelec, ktorý túto neuveriteľnú premenu dokázal absolvovať len za jediný rok.