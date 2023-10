Knechtovej spomienky na Superstar: VYHROTENÉ situácie!

Katarína Knechtová (Zdroj: Ján Zemiar)

Katarína Knechtová si ZASPOMÍNALA na Superstar: Išla by do toho znova?! (Zdroj: Ján Zemiar)

Katarína Knechtová má za sebou premiéru nového videoklipu s názvom Oni. Keď sme ju pri tejto príležitosti spovedali, zaspomínali sme si aj na jej časy v SuperStar. Písal sa rok 2018, keď usadla do porotcovského kresla. A nás zaujímalo, ako to vníma s odstupom času.

Katarína Knechtová (Zdroj: Ján Zemiar)

„Bolo to veľmi pekné. Bolo to veľmi inšpiratívne byť medzi mladými ľuďmi a vnímať ten generačný rozdiel a vôbec, ako oni počujú hudbu, ako vnímajú hudbu, čo počúvajú a proste tak preniknúť do nejakého iného sveta na tej druhej strane, keď ešte sú len na začiatku a tak ďalej,“ povedala nám na úvod.

No potom prešla aj k tým menej príjemným veciam, čo si z tohto obdobia odniesla. „Z druhej strany to bolo aj dosť stresujúce, pretože všetko to bolo postavené v podstate na takej vyhrotenej... na vyhrotených situáciách. A to bola pre mňa veľká škola, pretože ja som človek, ktorý niekedy, čo na srdci, to na jazyku a tam som sa naučila, že niekedy musím naozaj voliť slová a musím tú situáciu niekedy pomenovať inak, lebo pre Paľa Haberu je to signifikantné, ale ja, keďže som žena, tak to občas bolo také postavené na hranu. Ale inak mám na to len veľmi pekné spomienky,“ povedala speváčka pre Topky.sk.

(Zdroj: TV MARKÍZA)

No počas šou sa dostala aj do takého momentu, že to bol pre ňu samý stres a chcela s tým skončiť. „Mala som také obdobie, pretože ja som sa v podstate predtým s takým typom proma, ako prebiehalo v tej súťaži, nestretla počas svojej kariéry. Ja som nikdy nemala nejaký zlý vzťah s médiami a tak ďalej a po tej súťaži som proste veľakrát musela veľmi veľa vecí vysvetľovať,“ prezradila Katarína.

No napriek tomu účinkovanie v tomto projekte neľutuje a išla by do toho znova. „Veľmi rada, pretože naozaj prevažujú tie pozitívne veci a bola to zaujímavá skúsenosť pre mňa,“ uviedla na záver.

Aktuálne je hudobníčka veľmi aktívna. Okrem zberateľského kúsku jej prvej vinylovej dvojplatne Vo svetle žiariacich hviezd slovenský hudobný svet obohatila o novú skladbu s názvom Oni, o ktorej nám tiež detailne porozprávala. Natáčanie videoklipu prinieslo viacerým zúčastneným aj traumatický zážitok, na ktorý len tak ľahko nezabudnú. Viac sa už dozviete vo videu vyššie.