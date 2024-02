Alžbeta Ferencová (Zdroj: Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Slovenská herečka a speváčka Alžbeta Ferencová sa už čoskoro opäť predvedie ako jojkárska Iveta. A my sme nazreli aj do jej súkromia a temperamentná kráska nám prezradila, čo všetko chce stihnúť v priebehu 3 rokov.

Alžbeta Ferencová PREHOVORILA o súkromí: DIEŤA a… Takýto je PLÁN! (Zdroj: Vlado Anjel)

Fanúšikovia a diváci jojkárskeho seriálu Iveta sa majú na čo tešiť. Na televíznych obrazovkách sa už 3. marca objaví pokračovanie komediálneho seriálu Iveta 2, ktorý si vyslúžil značnú vlnu kritiky, kvôli kontroverznosti, no zároveň si získal veľkú priazeň u ľudí. Z ďalšieho natáčania bola prekvapená aj samotná hlavná predstaviteľka Alžbeta Ferencová alias Zea.

„Tešila som sa strašne, len sme boli prekvapení, pretože tá jednotka bola písaná tak, že je to vlastne koncový príbeh a že sa nikdy nebude točiť dvojka a nejak sme dúfali, že sme sa chceli znovu stretnúť, a znovu to točiť a ono sa to splnilo vďaka divákom,“ prezradila pre Topky.sk herečka a následne nám poodhalila aj čo-to z jej súkromia.

Keďže sa v seriáli prelína budúcnosť so súčasnosťou, a to konkrétne rok 2027 a 2024, tak nás okrem iného zaujímalo, kde sa Alžbeta vidí o tie 3 roky vo svojom reálnom živote a aké sú jej plány. A tu nás svojou odpoveďou prekvapila. „Dúfam, že budem mať už rodinku, budem mať za sebou úspešný druhý album... že si budem môcť zobrať hypotéku a kúpiť si byt, ale nie šporím na byt a chcela by som mať vlastné bývanie,“ rozrozprávala sa speváčka, čo všetko chce stihnúť a aký je jej plán.

A čo to dieťa? „Plánujem, ja sa tomu nebránim. Zatiaľ je naozaj tej práce veľa, ale my sme s priateľom strašne dlho spolu, tak sa tomu vlastne vôbec nebránime a keď to má prísť, tak to príde,“ dodala herečka. V rozhovore nám k jej súkromiu a k samotnému natáčaniu prezradila oveľa viac.

