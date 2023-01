Ďalšie dve hviezdy Let's Dance POTVRDENÉ: Veľké prekvapenie... Sú to tváre od konkurencie!

Televízia Markíza dnes odhalila posledné dve mužské mená súťažnej zostavy novej série šou Let's Dance. K už známym súťažiacim sa pridajú, prekvapivo, tváre od konkurencie. Tanečnú výzvu prijal herec Richard Autner, ktorý je slovenským divákom aktuálne známy ako chirurg Roman Varga z jojkárskeho seriálu Nemocnica...

A druhým menom je Milan Junior Zimnýkoval, ktorého donedávna diváci vídali ako moderátora projektu Pečie celé Slovensko verejnoprávnej RTVS. Naďalej však pôsobí aj ako hlas jojkárskej relácie Bez servítky. Od Markízy je tak nečakaným krokom, že do svojej šou namiesto vlastných tvárí povolala tie konkurenčné.

„Predpodkladám, že väčšina z vás ma vidí prvýkrát v živote. Nezúfam, pretože som dostal unikátnu možnosť, za ktorú veľmi pekne ďakujem, a to, predstaviť sa vám v polohe mne najprirodzenejšej, a tou je spoločenský tanec. Spoločenský tanec, s ktorým sa stretávam pravidelne zhruba každé tri štyri roky, poväčšine na svadbe. Väčšinou tancujem zo slušnosti, prípadne z donútenia, vždy sa pri tom hanbím. Tak ale, ako sa hovorí, kde je vôľa, tam je cesta alebo, ako hovorí môj starší brat, tancovať síce neviem, ale keď tancujem, tak tancujem s vášňou. Takže ešte raz ďakujem za pozvanie do Let's Dance, teším sa na svoje spolutanečnice a spolutanečníkov a pevne verím, že spolu sa nám podarí vytvoriť niečo radostné, veselé, plné hudby a tanca,” povedal k svojmu účinkovaniu herec Richard Autner.

„Pozvánka do Let's Dance ma nesmierne potešila, pretože sa mi splnil sen. Teším sa ohromne, na druhej strane mám tak trošku obavy z toho, aby som stíhal a vládal tým, ktorí takisto tancujú v tomto ročníku a nerád by som sklamal moju tanečnú partnerku, ktorú stále nepoznám. Verím, že spoločne každú nedeľu vytvoríme príjemnú zábavu pre vás všetkých divákov televízie Markíza. Budeme sa snažiť, aby to bolo vyštrngané tak, ako má byť,“ vyjadril sa moderátor Milan Junior Zimnýkoval.

Zatiaľ potvrdená zostava novej série Let's Dance:

• Mario Cimarro, herec

• Marián Gáborík, hokejista

• Boris Valábik, hokejista

• Janka Kovalčíková, herečka

• Helena Krajčiová, herečka

• Mária Čírová, speváčka

• Milan Junior Zimnýkoval, moderátor

• Richard Autner, herec