Ďalšie meno Let’s Dance ODTAJNENÉ: Na parkete si zatancuje aj táto speváčka!

BRATISLAVA – Už onedlho budú môcť diváci televízie Markíza na obrazovkách sledovať a podporovať nových súťažiacich úspešnej tanečnej šou Let’s Dance. Zatiaľ odtajnili tieto mená, a to hokejistov Mariána Gáboríka a Borisa Valábika, herca Maria Cimarra a tiež slovenských hercov Janu Kovalčíkovú, Helenu Krajčiovú a Victora Ibaru. Túto silnú zostavu doplní aj slovenská spevácka diva!

Nová séria úspešnej tanečnej šou Let’s Dance tento rok prináša naozaj známe mená. Na parkete budú môcť diváci televízie Markíza vidieť dvoch známych hokejistov, zahraničnú hviezdu aj slovenských hercov.

Súkromná televízia tento rok stavila na naozaj silnú zostavu mien. A dnes ráno oznámila ďalšie. Do šou mieri aj slovenská spevácka diva s krásnym hlasom Mária Čírová. Tá má tak možnosť ukázať, že jej to svedčí nielen za mikrofónom, ale aj na tanečnom parkete. Jej výhodou je, samozrejme, aj to, že v minulosti účinkovala v markizáckej šou Tvoja tvár znie povedome.

Galéria fotiek (2) Speváčka Mária Čírová

Zdroj: Ján Zemiar

Mária sa do Let's Dance nesmierne teší. „Je pre mňa obrovským potešením byť súčasťou ďalšej série mimoriadne obľúbeného programu Let's Dance, ktorý som aj ja neraz sledovala so zatajeným dychom, priznávam. Tanec je nádherný druh umenia a chápem ho ako úžasný prostriedok komunikácie medzi telom a dušou, prostriedok na vyjadrenie toho, čo je až niekedy slovám nedostupné. Pretože tancom môžeme vyjadriť krásu, lásku, slobodu, dokonca vyrozprávať príbeh a to je fascinujúce. Ešte nikdy som netancovala s tanečným partnerom, toto bude pre mňa nové a uvedomujem si, že ma čaká náročné obdobie v rámci učenia sa, keďže som spoločenský tanec nikdy nerobila. Ale niekde v kostiach cítim, že ma čaká úžasné dobrodružstvo,“ vyjadrila sa pre spomínanú televíziu.