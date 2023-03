Boris Valábik sa pred Let’s Dance ocitol v NEKOMFORTNEJ zóne: HANBÍM SA!

Kedysi sa Boris Valábik ladne vznášal na ľade ako hokejista, no teraz korčule vymenil za tanečné topánky a športové dresy za flitrované košieľky. A ako nám aj sám povedal počas tlačovej konferencie k Let's Dance, ktorá sa tento týždeň konala v priestoroch bratislavskej Incheby, je to pre neho dosť nekomfortná zóna.

Zaujímalo nás teda, ako s tým bojuje a čo mu robilo takpovediac vrásky na čele. „Je to maximálne nekomfortné pre mňa, byť v tomto a tancovať, alebo vedieť si len predstaviť, že tancovať pred ľuďmi,“ začal zhrozene náš rozhovor Boris, ktorý s úsmevom ukázal na svoj extravagantný outfit.

A priznal nám, ako to má s tancom v súkromí. „Ja by som netancoval ani tu, keby boli vypnuté kamery. Aj na svojej svadbe som tancoval, myslím si, že reálne až po jednej hodine v noci, keď som mal vypité, takže to je pre mňa problém, robiť niečo pred ľuďmi, čo by som sa hanbil robiť aj sám pred sebou. Ja ani doma som nikdy netancoval, že sám, keď ma nikto nevidí,“ prezradil na seba moderátor.

A netajil, čo je kameňom úrazu. „Vadí mi to, že sa hanbím,“ poznamenal pre nás Boris a potom sa už rozhovoril k tomu, čo mu najviac prekáža. „Všetko, lebo tie pohyby, ktoré pri tanci sú, sú diametrálne odlišné od toho čo som trénoval a robil celý život ako hokejista. Je to totálne niečo iné,“ dodal charizmatický športovec.

Nuž, zdá sa, že to pre neho bude veru ťažký oriešok a veľká výzva. Ako sa s tým popasuje, si budete môcť pozrieť už túto nedeľu večer na Markíze a v rozhovore vyššie sa tiež dozviete, čo povedal na svojho jednak súpera, ale aj dlhoročného kamaráta z brandže Mariána Gáboríka, ktorý po boku svojej ženy a profesionálnej tanečnice Ivany Gáborík takisto zabojuje v spomínanej šou Let's Dance.