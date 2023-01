SMUTNÝ Silvester slovenskej speváčky: Na prelome roka jej ZOMRELA mama!

Speváčka Ronie má za sebou najťažší rok svojho života. Hoci pracovne bola naozaj produktívna a vydala nový album, málokto vie, že tým len zamestnávala svoju hlavu v náročnom životnom období. Pred rokom totiž prišla o svoju milovanú mamu. Stalo sa tak práve na prelome rokov, a tak sa jej Silvester už navždy bude spájať s týmto smutným momentom.

„Asi už nikdy nebudem mať úplne šťastný a celistvý Silvester a nový rok, keďže si nás presne na prelome toho minulého opustila navždy. Ale zato viem, že budem už navždy na prelome rokov spomínať na tie najkrajšie chvíle, ktoré som s tebou mohla zažiť,“ zverejnila na sociálnej sieti Instagram na Nový rok Ronie.

A mame poslala aj dojemné vyznanie do neba. „Chýbaš neskutočne, najviac na svete už navždy. Posielam do neba bozk a novoročný štrng. Viem, že si niekde tu pri nás. Ľúbim ťa, mami,“ napísala speváčka a k ďalšej fotke dodala: „Si to najviac, čo som v živote dostala. Ďakujem, že som mohla byť tvojou.“ Aj takto s odstupom času vyjadrujeme úprimnú sústrasť.

