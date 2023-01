Komplikácie slovenskej speváčky: HRÔZOSTRAŠNÁ reakcia na anestéziu... Bála sa o svoj život!

Úspešná slovenská speváčka Ronie alias Veronika Adamičková nedávno otvorene prehovorila o endometrióze, ktorou trpí. Diagnostikovali jej ju v roku 2018, keď jej po neuveriteľných bolestiach v oblasti podbruška našli v tele obrovskú cystu. A tak následne musela podstúpiť laparoskopický zákrok. Avšak pri operácii ju neminuli nevyžiadané ťažkosti...

Miestami sa bála o svoj život. Jej telo zle reagovalo na podanú anestéziu a stratila všetky biele krvinky. Strata bielych krviniek jej spôsobila taktiež aj stratu imunity, a teda musela byť po zákroku izolovaná od všetkých ľudí naokolo. Jej pobyt v nemocnici sa tak predĺžil o celých osem dní.

„Z obyčajného dvojdňového laparoskopického zákroku som tam bola skoro 10 dní zavretá na úplnej samotke. Chodili ku mne v takých veľkých skafandroch, ako keby som mala Covid. No hrozné. Netvorili sa mi biele krvinky, čo teda bez imunity úplne žiť nevieš, takže som sa celkom bála o svoj život. A preto som ja extrémne ešte viac vystresovaná z tej endometriózy, už len to, že je to ochorenie, aké je,“ zaspomínala si na chvíle strachu pre Topky.sk.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Instagram R.

Odvtedy má obrovský strach aj z akejkoľvek inej operácie a celkovo z anestézie. „Takže ja som odvtedy dosť v strese z hocijakej operácie, a teda viem, že sa mi tvoria tie cysty, takže sa im snažím vyhýbať, tým operáciám,“ dodala.