RADIKÁLNA premena lacnej kráľovnej z Nákupných maniačok: Odhalila sa po plastike!

BRATISLAVA – Bývalej nákupnej maniačke, prezývanej aj lacná kráľovná, sa zapáčili plastické operácie. Reč je o mladučkej modelke Ráchel (21), ktorá sa obľubuje predvádzať. Tentoraz si pomocou zákroku dala odstrániť maličkú chybičku krásy, bez ktorej by jej vzhľad nebol až taký dokonalý. Wau, to je ale zmena!

Minulý týždeň v nových častiach jojkárskej šou Nákupné maniačky zahviezdila aj Ráchel Karnížová. Mladučká modelka bola ešte donedávna úplne prirodzená – bez akýchkoľvek estetických úprav. Ale aj jej, ako mnohým iným ženám, učarovali plastiky a momentálne má ryšavka za sebou už druhú v poradí.

Pred viac ako rokom išla pod nôž po prvýkrát. Síce tvrdila, že je so sebou maximálne spokojná, no nechala si vylepšiť prsia. Týmto krokom prekvapila nejedného svojho fanúšika. A zákrokov stále nemá dosť. Vyzerá to tak, že Ráchel ešte s plastikami zďaleka nekončí. Pred časom podstúpila ďalšiu!

Odvážila sa ísť na zákrok zvaný otoplastika. Je to korekcia odstávajúcich uší. Ráchel sa nikdy netajila tým, že jej uši prirodzene odstávajú. Dokonca ich rada ukazovala aj na rôznych fotografiách. Je jasné, že sa za ne nehanbila, no aj napriek tomu sa rozhodla ísť na plastickú operáciu. „Mne to akože nikdy naozaj nevadilo, nikdy som z toho nemala nejaké komplexy, aj keď sa mi za to ľudia smiali, mne to bolo jedno,“ prezradila.

Galéria fotiek (3) Ráchel Karnížová podstúpila ďalšiu plastiku

Zdroj: Instagram R.K.

Po 5 dňoch od samotného zákroku jej lekárka dala dolu obväz, ktorý mala okolo celej hlavy. Jej zmena je naozaj dych berúca. „Ale úplne som spokojná s tými ušami. Nemyslela som si, že to bude až taký rozdiel, pretože vždycky, keď som si tie uši skúšala dávať ku zrkadlu, tak mi to prišlo, že to nie je až také hrozné,“ prezradila po tom, ako sa „novými“ ušami pochválila na sociálnej sieti.