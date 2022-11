Bývalá miss otvorene o LGBTI+ komunite: Jej EX Gyimesi by dúhu najradšej nevidel a ona… Poslala takýto ODKAZ!

BRATISLAVA - Miss Slovensko 2006 Magdaléna Šebestová (39) to v súkromnom živote s láskou a vzťahmi nemala príliš ľahké. Naposledy sa rozišla s politikom Györgym Gyimesim (42), ktorý bol otvorene proti LGBTI+ komunite - bojoval za nezmyselné zákony a zákazy vešať dúhové vlajky. No jeho ex v tom má jasno a poslala aj jemu silný odkaz.

Kedysi v tom boli doslova až po uši, no dnes je všetko úplne inak. Hovoríme o kráľovnej krásy z roku 2006 Magdaléne Šebestovej a politikovi Györgym Gyimesim, ktorí spolu ešte začiatkom tohto roka tvorili pár.

Sladkému romániku je koniec a ako sme zistili, nefungovalo by to príliš dlho. Každý z nich má totiž rozdielny pohľad a názor, aj čo sa týka LGBTI+ komunity. Kým on by dúhu najradšej doslova nevidel, tak ona...

Galéria fotiek (14) Magdaléna Šebestová

Zdroj: Ján Zemiar

Pred pár dňami sme Magdalénu zastihli pri veľkolepom otvorení showroomu so šperkami, s ktorými kráska pracuje a nedalo sa nám v tejto dobe nespýtať aj na to, čo si myslí o vyjadreniach a postoji jej bývalého partnera z politickej scény voči LGBTI+.

„Ja mám veľmi veľa kamarátov z tejto komunity a ja ich podporujem vo všetkom a som aj za schválenie registrovaného partnerstva,“ povedala otvorene bývalá miss v rozhovore pre Topky.sk. A aj takýmto spôsobom odkázala, že jej nie je ľahostajná budúcnosť párov rovnakého pohlavia. No kiežby aj tí vo vláde dopriali plnohodnotný život všetkým bez rozdielu.

Okrem iného nám brunetka prezradila aj to, ako sa udržuje v kondícii, koľko mala vážnych vzťahov a ako sa dostala od súťaže krásy k šperkom. Viac sa dozviete z rozhovoru vyššie.