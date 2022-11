Desivá NEHODA slovenskej herečky: ZRAZILO JU AUTO... Nepríjemné následky!

BRATISLAVA - Známa slovenská herečka Lucia Vráblicová (49) sa ešte v auguste ocitla v nesprávnom čase, na nesprávnom mieste. Cestou z hereckej skúšky ju na kolobežke zrazilo auto. Spadla na zem a auto jej ešte prešlo po nohe. No hoci odvtedy uplynuli už 3 mesiace, nepríjemné následky pociťuje dodnes. Musí absolvovať ďalšie vyšetrenia!

Občas sa aj známym tváram zo šoubiznisu zadarí, nie však v tom pozitívnom zmysle slova. Svoje o tom vie aj slovenská herečka s nezameniteľným hlasom Lucia Vráblicová, ktorej sa ešte počas leta stala desivá nehoda na kolobežke. Ako informoval týždenník Šarm, narazilo do nej auto, ktoré vychádzalo z parkoviska.

„Po skončení skúšky ma zastavil kolega, že chce so mnou hovoriť. Ja mu na to: Ponáhľam sa, potom zavolám. Keby som ho vypočula, nič sa mi nestane... Išla som teda na kolobežke v minišatách veľmi pomaly. Vodič vychádzal z parkoviska cez chodník, po ktorom som šla ja. Keď som spadla na zem, ešte mi nechtiac prešiel po nohe. Zoškriabal ma zo zeme, naložil aj s kolobežkou a odviezol na Kramáre, kde mi na traumatológii dali nohu do sadry. Mala som ju v nej päť týždňov,“ spomína si dabingová hviezda na jej osudný deň.

Ako aj sama podotkla, ak by sa zarozprávala, nešťastiu mohla predísť a nepríjemné následky z nehody, ktoré pociťuje dodnes, vôbec nemuseli byť. Herečka sa totiž v najbližších dňoch bude. musieť podrobiť ďalším návštevám u lekára. „Som trochu rozčarovaná. Stále mám problém a budem musieť absolvovať cievne vyšetrenie,“ povedala umelkyňa, ktorá zjavne nečakala, že to bude mať takúto dohru.

Galéria fotiek (9) Lucia Vráblicová po dopravnej nehode so sádrou.

Zdroj: Instagram L.V.

Napriek tomu sa Lucia nevzdáva a síce s barlami, no ide a funguje aj cez bolesť. Hrá naplno v divadelných predstaveniach a aktívne pracuje na všetkých svojich projektoch, aj keď s menšími obmedzeniami, ktoré jej spôsobila už spomínaná dopravná nehoda.

Dokonca nedávno sme ju mali možnosť osobne vidieť vo veľkolepej šou s názvom Sisa či Cher, kde sa popri svojej hereckej kolegyni Renáte Ryníkovej excelentne vcítila do role mačacej narátorky, speváckej divy Sisi Lelkes Sklovskej. Hoci bola indisponovaná, na javisku predviedla skvelý herecký výkon a po predstavení bez jediného slovka s oporou v barlách odišla. Prajeme skoré zotavenie!