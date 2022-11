Müllerovej ŤAŽKOSTI s poraneným malíčkom: Lekári mali problém zistiť, čo s ním má!

BRATISLAVA - Nepríjemný úraz zastihol známu slovenskú moderátorku Soňu Müllerovú (61) a dokonca aj samotní lekári nevedeli určiť čo jej presne je. My sme ju v týchto dňoch stretli na otvorení nového showroomu so šperkami a zistili sme od nej viac. Vážne jej toto na pohotovosti povedali?

Veľa žien ju vníma ako módnu ikonu. Reč je o slovenskej moderátorke Soni Müllerovej. Tá bezpochyby vie, čo sa nosí a čo je trendy. Hoci prednedávnom sa jej stal nepríjemný úraz, ktorý jej spôsobil istý škrt v jej šatníku, keďže lodičky musela dať na istú dobu bokom, nerobí si z toho ťažkú hlavu a zostáva stále štýlová napriek hendikepu.

Moderátorka sa minulý týždeň objavila na otvorení nového showroomu so šperkami v jednom z bratislavských obchodných centier, a tak sme od nej zistili podrobnosti, čo sa jej vlastne stalo a okrem iného nám prezradila aj to, že samotní lekári mali problém určiť diagnózu.

„Ja som si pred troma týždňami narazila malíček. Najskôr teda na pohotovosti mi urobili röntgen a povedali, že je to zlomené, po piatich dňoch, že to nie je zlomené. Potom ešte raz sa urobil overovací röntgen, že to chvalabohu nie je zlomené, ale bolo to pomliaždené,“ popísala Soňa, ako jej na začiatku páni doktori s komplikáciou určovali zdravotný stav a ďalej dodala, čo zaskočilo aj nás samotných.

„Mala by som 4 až 6 týždňov nosiť iba takéto rovné topánky a najmä také voľnejšie a ja nič také nemám ako tieto papuče. Toto som mala doma v skrini, ako taký módny výstrelok a teraz mi to poslúžilo ako taká zdravotná topánka, tak sa z toho teším,“ povedala moderátorka s úsmevom aj keď v súčasnej dobe prežíva spomínané ťažkosti s nohou.

Niet sa čomu čudovať, že je pre viacerých inšpiráciou aj v módnej sfére, keďže ako sama uviedla, kedysi sa tejto profesii venovala a zdá sa, že jej naozaj originálny vkus zostal dodnes a aj takýmto spôsobom z nepríjemnej situácie dokázala vykorčuľovať a to doslova štýlovo a v papučiach. Veď posúďte sami.

A keďže sa nám pomaly ale isto blížia Vianoce, Soňa nám porozprávala aj to, aké zvykne dávať darčeky svojím najbližším a taktiež aj to, čomu sa v poslednej dobe okrem svojej práci pred kamerou venuje a čo je jej veľkou záľubou. Viac sa dozviete z rozhovoru vyššie.