Premiéra muzikálu VYZNANIE: Speváčka LeRA vypiekla s dojčením a... Úchylný darček od fanúšika!

Zo slovenskej kráľovnej rocku, ktorá je na pódiu vždy sexi a divoká, sa zrazu stala šedivá babča s krátkymi vlasmi. „Je to čaro herectva, nášho povolania, že sa môžeme takto prevteľovať a na chvíľku stať niekým úplne iným. Takže som si strúhla babičku "Omamu" a musím priznať, že to bola veľká výzva. Je vtipná, ale aj veľmi dramatická a v predstavení má dosť ťažké pesničky," povedala nám speváčka, ktorá musela náročné skúškové obdobie skĺbiť s materkými povinnosťami, keďže doma má 5-mesačnú dcérku Rianu.

„To bola ešte väčšia výzva, no som rada, že sa to podarilo vďaka mojej mame, ocinovi a priteľom to celé naskúšať, aby ste si to vy, diváci, mohli pozrieť. Začala som pracovať akonáhle som sa cítila fit po pôrode a, chvabohu, práve vtedy prišiel Janko Ďurovčík s ponukou zahrať si vo Vyznaní, takže som úplne happy," prezradila nám temperamentná blondínka, ktorej však materstvo predsa len trošku prácu v divadle skomplikovalo. Musela sa totiž popasovať s tým, aby svojej dcérke zabezpečila prísun materského mlieka. A vymyslela si to tak, že.. Fú!

Viac sa dozviete v našom rozhovore vyššie, kde nám LeRA prezradila aj to, aký darček od fanúšika ju šokoval priamo počas kľanačky na pódiu. Ehm... Nie je to trochu úchylné?