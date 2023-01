Mrazivé PRIZNANIE legendárnej Arabely: Keby s herectvom neskoncovala… Šokujúce slová o drogách, alkohole a SAMOVRAŽDE!

BRATISLAVA - Celé Československo ju milovalo ako princeznú Arabelu, zažívala vrchol svojej slávy, dostávala zaujímavé herecké ponuky... Napriek tomu sa Jana Nagyová (63) 10 rokov po natáčaní seriálu rozhodla s herectvom skoncovať. Doteraz si nikto nevedel vysvetliť, prečo tak urobila. Herečka však po rokoch priznala, že keby to nespravila, zrejme by hľadala útechu v alkohole, drogách... Dokonca šokovala slovami o samovražde!

Jana Nagyová o dôvode svojho odchodu z Československa po rokoch prehovorila pre týždenník Rytmus života. V čase, keď hviezdila v kultovom seriáli Arabela, už naplno pracovala aj v Divadle Nová scéna. Zároveň prichádzali nové ponuky... No hoci jej úspech mnohí závideli, ona priznala, že nemala čas ani na kvalitný spánok a zdravé jedlo.

„A na šport už vôbec nie. Nemala som kde dočerpať novú energiu. Dnes na to už čas, chvalabohu, mám,“ prezradila Nagyová, ktorá v tom čase nemala ešte ani 27 rokov a jej baterky boli úplne vybité. Práca ju preto prestala baviť, úplne vyhorela. „Ráno sa zobudíte a jednoducho nenachádzate motiváciu. Keby som tu bola ostala v tom začarovanom kruhu, neviem, ako a kde by som skončila,“ zamyslela sa herečka.

Galéria fotiek (3) Zdroj: česká televize

V tom čase preto urobila najlepšie možné rozhodnutie. Odišla z Československa. Uvedomovala si totiž, že ak niečo nezmení, skončí zle. „Buď by ma, v prenesenom význame slova, vyhodili na smetisko, alebo by som ja sama skončila na smetisku. Možno by som hľadala útechu v alkohole alebo by som brala drogy. Samovražda? Nevylučujem. Dostala som sa vtedy na tzv. bod mrazu. Bolo buď – alebo,“ šokovala svojimi slovami Nagyová.

Aj preto sa dnes snaží na svoju skúsenosť upozorňovať a otvorene o nej hovorí, aby si z nej zobrali ponaučenie mladšie ročníky. „Máme len jedno zdravie a to sa kúpiť nedá. A keď máte pocit, že už nemôžete ďalej, dnes je mnoho odborníkov, psychológov, ktorí sú tu, aby pomohli, keď už si človek nevie poradiť sám,“ dodala herečka, ktorá si po 30 rokoch opäť našla cestu k herectvu a okrem úlohy kráľovnej v rozprávke Princ Mamáčik prijala ponuku stvárniť aj trénerku Hildu Múdru vo filme o Ondrejovi Nepelovi.