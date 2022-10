Hrozný záver markizáckych Extrémnych premien: Obrovské sklamanie!

BRATISLAVA - Tučnota komplikuje ľuďom život v mnohých smeroch. V tomto prípade ale zasiahla aj do vzťahu otca a syna. Martin, ktorý sa pustil do Extrémnych premien, zažil počas svojho galavečera obrovské sklamanie!

Martin sa pustil do chudnutia pod vedením Maroša Molnára so 164 kilami. Okrem toho, že sa vysoká váha podpísala na jeho zdraví a kondícii, zasiahla aj vzťah s jeho otcom.

„Keď som začal naberať, nejako sme sa odcudzili s mojím otcom. On mi povedal, že mal by som so sebou niečo robiť a zmeniť sa, začať cvičiť. Ja som to tak nejako nebral a potom už náš vzťah akoby ochladol a viac ma ignoruje, správa sa ku mne odmerane,” prezradil záchranár, ktorý netajil, že rodičia ho kedysi viedli k aktívnemu spôsobu života. „Chápem to, že asi je sklamaný z toho, kam som sa ja dostal,” dodal.

Údajne išlo o otcov spôsob, ako syna donútiť k činom. „Je to taký stratený čas s otcom. Sú to zahodené roky, čo spolu nefungujeme ako otec a syn. Je tam stále to, že: Si to posral,” banoval pred kamerami Martin.

A zaprisahal sa, že to zmení: „Chcem mu dokázať týmto všetkým, že ja sa dokážem zmeniť, aby bol náš vzťah taký, aký bol pred pár rokmi. Toto je jeden z dôvodov, prečo toto podstupujem, lebo chcem, aby bol na mňa pyšný. Chcem odkázať svojmu otcovi, že nie je to so mnou také márne, ako si myslí, že to zvládnem a že nebudem pre neho len sklamaním.”

Šancu na zlepšenie vzťahu videl východniar v závodoch na Lanzarote, kam išiel spolu s trénerom. Lenže nevyšlo to. „Čo sa týka otca, chcel som, aby tam šiel so mnou, aby tam bol so mnou na mojom životnom preteku, ale nedal sa prehovoriť, nechce tam ísť. Som z toho sklamaný,” prezradil.

Až po tom, čo so doniesol domov medailu zo závodu Half Ironman, prišlo k zlepšeniu. „Otec konečne uznal, že som niečo dokázal. V priebehu pár týždňov sa zmenil ten vzťah,” tešil sa Martin, ktorý síce pri niektorých cieľoch máličko zaostal, ale do galavečera sa dostal na váhu 94 kilogramov.

Bohužiaľ, jeho veľký večer začal obrovským smútkom. Z rodiny ho na pódiu privítala staršia dcérka a v hľadisku ho podporovala iba mama.

Našťastie, televízia Markíza zariadila, aby napriek chorobe mladšej dcéry predsa len prišla aj jeho manželka Andrea. Hoci si počas roka Martinovej premeny prešli náročnými chvíľami, všetko ustáli a pomohla im aj pomoc od psychologičky, ktorú majú účastníci tejto relácie k dispozícii.

Lenže napriek synovmu úspechu Martinov otec sa nedal presvedčiť, aby sa tejto dôležitej udalosti zúčastnil. Respektíve, svoj súhlas jednoducho zrušil. „Aďa nejde, otec nejde... Ja som bol totálka, psychika 0 bodov, až do plaču mi bolo,” opísal premenený Martin svoje pocity predtým, než vstúpil do svetla reflektorov.

„Mrzí ma to, že tatík tu nie je s nami. Najprv mi to sľúbil, že tu bude v tento deň so mnou. Tešil som sa na to a proste na poslednú chvíľu povie, že nejde. To sa nerobí,” dodal neskôr sklamane. A tak mali jeho veľké chvíle trochu trpkú príchuť...

