Hádky od rána do večera: Kríza v manželstve kvôli markizáckej relácii!

BRATISLAVA - Chudnutie je bezpochyby náročné. A často sa s ťažkými chvíľami musí vysporiadať nielen človek, čo sa zbavuje nadbytočných kíl, ale aj jeho rodina. V markizáckych Extrémnych premenách to najnovšie poriadne škrípalo.

Ďalším adeptom na zmenu sa v markizáckej relácii stal východniar Martin Knižka. Ako prezradila jeho manželka Andrea, kedysi bol aktívny a sám ju ťahal na túry, no dnes... Váha mu ukázala až 164 kíl!

Galéria fotiek (9) Zdroj: Tv Markíza

30-ročný záchranár má dve malé deti, no nevládze sa s nimi hrať. Navyše už v tomto veku berie lieky na tlak, pričom jeho žena je cukrovkárka, a tak sú v podstate obaja v ohrození. Preto pre nich Extrémne premeny znamenali obrovskú nádej. „Keď som ho videla, ja som bola tak šťastná. Už som mala v hlave, že nebudú lieky na tlak a bude všetko, bicykle s deťmi v lete... Už sa mi to všetko mihalo,” poznamenala Andrea, keď si Maroš Molnár prišiel Martina vybrať do programu.

Galéria fotiek (9) Zdroj: Tv Markíza

Čoskoro však toto nadšenie akosi pohaslo. A pár začal rozprávať o problémoch, ktoré sa v ich vzťahu vyskytli práve v súvislosti s účasťou v Extrémnych premenách. „Budem si musieť trochu upraviť vzťahy s manželkou, aby to neškrípalo,” vyjadril sa Martin po trojmesačnom vážení.

A Andrea netajila, že jej vadí, ako je na všetko sama a cvičenie je pre jej manžela prednejšie ako venovať sa dcéram a samozrejme aj jej. „Mňa hnevá to, že v kuse si na tých tréningoch, vôbec nie sme spolu. Robíme to, aby sme sa mali lepšie, a vadíme sa od rána do večera,” vyhlásila pred kamerami s tým, že toho už má dosť a často rozmýšľa nad ukončením celého projektu.

Ako sa táto napätá atmosféra podpísala na Martinovej premene, sa dozviete už dnes večer na Markíze.

Galéria fotiek (9) Zdroj: Tv Markíza