Zúfalý Maroš Molnár: Obrovské problémy v Extrémnych premenách... Skončila na PSYCHIATRII!

Viktória Veselá je mladá žena z Nitry, ktorá bola veľmi skoro ponechaná sama na seba. Rodičia sa pre mamin alkoholizmus rozviedli ešte pred jej narodením. Keď sa v 15 rokoch rozhodla odísť za otcom, ten náhle zomrel, mal smrteľnú nehodu. „Ja som sa tešila na to, že budem mať lepší život u otca, u ktorého sa nebudem musieť strachovať, aký bude môj ďalší deň, lebo sa o mňa postará a má ma rád,“ zverila sa 23-ročná brunetka.

Chvíľu nato mama v opitosti podpálila byt, v ktorom s Viktóriou bývala, a zmizla. Neskôr zomrela aj ona. Stredoškoláčka tak začala bývať v podnájmoch a peniaze z brigád neboli pre ňu na prilepšenie, ale doslova na prežitie. Stravovala sa čo najlacnejšie a bez varenia, prevažnú časť jej jedál tvoril chlieb. „Je to taký hnev voči sebe, že som to dostala až sem, do takého štádia, v akom som. Taký hnev a pocit zlyhania,“ povedala.

Váha v bootcampe jej ukázala 131 kíl. Marošovi Molnárovi sa hneď na úvod zapáčilo, s akou vervou a odhodlaním sa pustila do chudnutia. Ale tiež si všimol, že Viktória ťažšie zvláda stres a neustále sa bojí, že by mohla zlyhať.

Do toho navyše prišla zmena práce. Dva mesiace bez príjmu vyčerpali jej úspory a ona bola nútená prijať ešte brigádu, kde dostala peniaze rovno na ruku, aby nemusela čakať mesiac na výplatu. Omeškala sa so splátkami v banke a v sociálnej poisťovni jej vznikol dlh.

V posilňovni potom pôsobila, akoby tam chodil len jej tieň. „Na tréningy chodíš unavená, mŕtvolne unavená. Vyhováraš sa na robotu... To, že meškáš na tie tréningy, to nie je normálne. Veď ty meškáš trikrát z piatich tréningov. Ty keď budeš permanentne unavená, to ti nijako nepomôže a ten cieľ nedosiahneš,“ prehovoril jej do duše tréner.

„Ja si myslím, že som sa strašne precenila. Myslela som, že zvládnem všetko, ale nezvládam nič,“ priznala Viktória, ktorá následne nesplnila 6-mesačný cieľ. Namiesto 93 kíl vážila až 102. A zrazu prišli problémy s jedlom, zvracala a z každého sústa jej bolo zle. V noci prichádzali nočné mory o vážení a napokon sa dostavila nespavosť, čo ju ešte viac vyčerpávalo.

Napokon Maroš zakročil. „Ja som sa radil so psychologičkou, potom som sa rozprával s Viktóriou a sme sa dohodli, že je naozaj lepšie byť pod dohľadom odborníkov,“ uviedol. Brunetka skončila na psychiatrickej klinike. „Bola som hospitalizovaná od piatku do nedele. Tak si dávam sama sebe sľub, že nenechám sa tak spustiť ako pri polročnom, že by som išla do hladovky a zase hospitalizácia... nebolo to, myslím, vôbec negatívne, bolo to dobre, že som tam bola, potrebovala som to a dúfam, že už bude dobre,“ zhodnotila svoj pobyt. Viac ako týždeň strávila na voľnom oddelení, kde mohla mať aj mobil či maliarske potreby.

Potom prišlo 9-mesačné váženie. „Viki, ja viem, že ťa tá váha neuveriteľne stresuje. Viem, že sa bojíš, či ten cieľ splníš alebo nesplníš. Ochotná si bola pre splnenie cieľa nejesť, nepiť, čo som ti povedal, že je veľmi zle, lebo tým likviduješ svoje zdravie,” povedal na úvod Maroš. „Ja sa priznám, že takto zložitého človeka som za posledné tri série ani v jednej nemal,“ dodal.

Našťastie, Viktória cieľ splnila, no okrem jej tela sa zmenil aj jej postoj. Už jej nešlo len o chudnutie za každú cenu. „Psychicky a fyzicky mi nebolo nikdy lepšie ako posledný mesiac. Prišla som na to, že chcem byť len spokojná a šťastná,” povedala počas galavečera, kde jej váha ukázala 79 kilogramov.

