DRSNÝ VERDIKT v Extrémnych premenách: STOPka pre vyše 200-kilového muža? RIZIKO SMRTI!

Peter Hlavatý si je vedomý toho, že potrebuje schudnúť. Doma má váhu, ktorej stupnica siaha po 200 kilogramov a on vie, že túto hranicu už prekročil.

Hudobníkovi a výrobcovi mandolín je pritom jasné, že musí svoju váhu čo najskôr zredukovať. Má totiž problémy so srdcom a potrebuje operáciu. „Podarilo sa mi dostať sa do poradovníka v Národnom ústave srdcových chorôb, kde lekári sa uvolili k tomu, že budú teda riešiť moju chorobu operačným zákrokom, ale povedali mi, že mám takú nadváhu, že ma operačný stôl neunesie a dali mi stopku. Jednoducho povedali: Schudni a my ťa zoperujeme,” prezradil.

Chudnúť sa už pokúšal viackrát, vyhľadal rôznu pomoc, no nikdy to nevyšlo. Preto sa rozhodol obrátiť na markizácku reláciu a Maroša Molnára. Pred štartom chudnúceho procesu však musí každý účastník podstúpiť lekársku prehliadku.

A kým ostatným doktorka naliehavo odporúča cvičiť, Petrova situácia je iná. „Ak by táto porucha rytmu mala svoj pôvod v komorách a prišlo by tam pri fyzickej aktivite k zrýchleniu tepovej frekvencie, to sú veci, ktoré môžu končiť fatálne. Momentálne neodporúčam, aby ste išli cvičiť a zúčastnil sa tohto programu pre tento nález na EKG, ktorý je závažný,” povedala hneď v úvode.

„To, kde som, nie je jednoduchá situácia, dopracoval som to sem sám. Návšteva u pani doktorky bola ťažká, že to bude až také hrozné, som nečakal,” prezradil Peter, ktorý sa následne dozvedel, že má zväčšené srdcové komory.

Musel preto absolvovať ďalšie vyšetrenia a dokonca aj menší zákrok. „Záludnosť tej arytmie spočíva v tom, že zhruba päťnásobne zvyšuje riziko cievnej mozgovej príhody a samozrejme, cievna mozgová príhoda u obéznych pacientov má veľmi drastické a dramatické dôsledky. Čím dlhšie zostáva srdce v tej arytmii, tak po určitom období tie dôsledky sú nielen horšie, ale nezvratné,” vyhlásil kardiológ.

Či nakoniec Peter dostal zelenú a mohol sa zúčastniť chudnutia pod dohľadom Maroša Molnára, sa dozviete už dnes večer na Markíze.