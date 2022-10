Sklovská to na javisku poriadne roztočila: PODVÄZKY, ZADOK V TANGÁCH… Toto, že bol darček od Juraja?!

Známa slovenská spevácka diva zažiarila v jedinečnej šou s názvom Sisa či Cher. Jej hlavnou hviezdou nebol nikto iný ako Sisa Lelkes Sklovská. Aj takýmto spôsobom vzdala hold svetovej umelkyni Cher, na ktorú nielenže sa podobá, ale dokonca majú aj podobnú farbu hlasu.

Speváčka tak v bratislavskom Stars Auditóriu predviedla dych vyrážajúce predstavenie, a to deň po svojich 57. narodeninách. Nešlo však len o klasické spevácke číslo a Sisa okrem sexi postavy odhalila aj svoj životný príbeh, ktorý počas celej šou prerozprávali dve herečky, Lucia Vráblicová a Renáta Ryníková prezlečené za jej mačky. Posúvali tak celý dej a zároveň nápadito vypĺňali priestor, keď sa “Cher“ musela prezliecť, aby opäť mohla vystúpiť na pódiu a zaspievať tie najväčšie hity od americkej bohyne.

Nielenže bolo teda čo počúvať, keďže Sisa má bezpochyby zlato v hrdle, ale taktiež sa prítomní diváci mali aj na čo pozerať. Svojou brutálnou postavou a pevným zadkom umelkyňa šokovala všetkých prítomných a tie nohy, dlhé až po zem... Nám to samozrejme nedalo a Sisy sme sa po predstavení spýtali, či išlo o akýsi darček k jej narodeninám, ale aj to, čo bolo pre ňu najťažšie na vystúpení a ešte omnoho viac.

„Bol to darček od môjho manžela, lebo mi už povedal, že čo ja už pre teba. On si to vymyslel že, ja ti dám darček k tvojím narodeninám a vymyslel tento projekt,“ povedala nám Sisa v rozhovore pre Topky.sk. Naozaj originálny spôsob ako podporiť a spraviť radosť svojej polovičke.

Ona zase na oplátku vyčarila úsmev na tvári všetkým zúčastneným ako Cher. V odvážnych a extravagantných kostýmoch okúzľovala každým číslom. No a keď v piesni "If I could turn back time" zhodila zo seba kabát a bola len v sexi podväzkoch a tangách, viacerým doslova padla sánka dolu. Postavu speváčke môžu aj mladšie ročníky závidieť a napriek zdravotným komplikáciám nedala na sebe počas vystúpenia nič znať.

