ÚTOK na LGBT komunitu: Obeťou bol pred pár týždňami aj Fero Joke… Nechutný ODKAZ pred domom!

BRATISLAVA - Slovenskom včera otriasol nechutný prípad popravy dvoch mladých mužov pred gay barom na Zámockej ulici v Bratislave. Zabíjať mal len 19-ročný muž, ktorého polícia našla vo štvrtok ráno zastreleného. Ku komunite LGBT sa hlási aj známy slovenský komik Fero Joke (33), ktorý v tejto súvislosti priznal, že aj on sám sa nedávno stal obeťou útoku kvôli svojej orientácii. Pred domom si našiel nechutný odkaz!

František Košarišťan alias Fero Joke je jedným z tých známych Slovákov, ktorí sa otvorene hlásia k homosexuálnej orientácii. Niet preto divu, že včerajšia tragédia pred bratislavským gay barom, pri ktorej boli zastrelení 2 muži, ním otriasla. V tejto súvislosti komik otvorene vyjadril svoj názor, že za toto nešťastie nesú vinu aj naši politici.

„Táto kultúra smrti, resp. menšinovej nenávisti je dôsledkom správania našich politikov v parlamente, ktorí si bez hanby berú do úst homosexuálov a verejne klamú. Dokedy budeme toto tolerovať, dokedy budeme pozerať na vlnu nenávisti, ktorá začína od zákazu LGBTI+ vlajky až po zdieľanie nenávistných komentárov voči konkrétnym osobám?“ napísal Fero.

Dokonca prezradil, že on sám bol v parlamente témou diskusie. „Na pretrase som bol aj ja, keď pán Taraba krátko po ústnom útoku na prezidentkinu dcéru verbálne napádal aj mňa počas schôdze parlamentu, keď nehorázne klamal o mojej osobe a zastrašoval tým mnohých ľudí,“ priznal komik.

No nenávisť pocítil aj na vlastnej koži. Prezradil, že aj on sám sa len pred pár týždňami stal obeťou útoku kvôli svojej orientácii. „Cieľom útoku som sa stal aj ja, keď mi pred 7-týždňami neznámy človek pokreslil červeným sprejom môj plot, na ktorý napísal hanblivé slovo na moju komunitu,“ šokuje Fero, ktorý je obľúbeným slovenským komikom. Napriek nepríjemným skúsenostiam však nemieni tajiť, kým je: „Som hrdý na to, že som gay.“