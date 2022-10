Taraba prehovoril o svojej kandidatúre na podpredsedu: Veľký zvrat a trapas jeho kolegu, nedal si pozor na čas!

archívne video

Kandidatúru sťahuje, Kuffa neskoro doručil stiahnutie kandidatúry

Taraba totiž na sociálnej sieti oznámil, že napokon kandidovať nebude, no všetko mal vybaviť jeho kolega zo strany Život-NS Filip Kuffa, ktorý však zmeškal a neskoro doručil stiahnutie kandidatúry. "Už je to všetko sprocesované a vedenie parlamentu už to má v poriadku," ubezpečil médiá a verejnosť Taraba, ktorý teda kandidovať nebude.

V hre je však teraz ešte predseda klubu Sme rodina Peter Pčolinský, ktorý však rozhodne nemá priaznivcov na túto voľbu v opozičnej SaS.

SaS odmietla Tarabovo a Pčolinského meno ešte v zárodku

Opozičná SaS sa nezúčastní voľby podpredsedu Národnej rady (NR) SR. Hovorí o zákulisných hrách. Informoval o tom hovorca strany Ondrej Šprlák.

"Nevieme si predstaviť zvoliť za podpredsedu parlamentu ani Petra Pčolinského (Sme rodina) a ani Tomáša Tarabu (nezaradený). Obidve mená sú pre nás neprijateľné," uviedla šéfka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová. Ak jeden z nich získa nadpolovičnú väčšinu hlasov, bude to strana považovať za obchod koalície s extrémistami a Smerom-SD.

Liberáli nikoho nenavrhli, spomínal sa však Klus

SaS nenavrhla žiadneho vlastného kandidáta, predtým jej predstavitelia ako možnú nomináciu spomínali Martina Klusa (SaS).