Krvavý ÚTOK na hviezdneho komika: Na ulici ho napadol neznámy muž... So zraneniami skončil v nemocnici!

Na štvrtkový večer americký komik a herec Chris Redd nebude spomínať v najlepšom. Bývalú hviezdu Saturday Night Live previezli do miestnej nemocnice v New Yorku po tom, čo naňho z nenazdajky na ulici zaútočil neznámy muž.

Portálu E!News polícia potvrdila, že 37-ročného muža udreli do tváre o 21:40 pred Comedy Cellar na Manhattane v štvrti Greenwich Village. Obeť bola prevezená do nemocnice Bellevue so zraneniami na tvári. Nikoho však zatiaľ nezatkli.

Stav komika zatiaľ nie je známy, no TMZ získal fotografie na ktorých sa zakrvavenému mužovi krátko po útoku snažia pomôcť okoloidúci. Muž na záberoch vyzerá práve ako spomínaný Chris Redd.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Profimedia

Incident sa odohral len niekoľko dní pred uvedením nového Chrisovho komediálneho špeciálu s názvom Why Am I Like This? Predtým bol komik 5 sezón členom šou Saturday Night Live, no v septembri oznámil svoj koniec.

„Byť súčasťou Saturday Night Live bola skúsenosť na celý život,“ uviedol pre E!News. Chris Redd sa stal známy aj svojimi imitáciami Baracka Obamu a Kanyeho Westa. V roku 2018 získal aj cenu Emmy za originálnu hudbu a spolunapísanie piesne Come Back Barack.