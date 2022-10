Sexi moderátorka HORE BEZ provokovala susedov: TAKTO ju nafotil jej muž!

BRATISLAVA - Markizácka moderátorka Diana Hágerová (33) je hrdou mamou dvoch krásnych detí. S jej partnerom Romanom Juraškom (43) má dcérku Izabelu a syna Tristana. Na svojej sociálnej sieti zvykne pridávať fotky viac menej rodinného charakteru, no teraz doslova vyrazila dych všetkým, keď zverejnila záber hore bez a zaklincovala to tým, že takto ju nafotil dokonca jej vlastný muž.

Moderátorka Diana Hágerová sa spolu s jej partnerom a takisto pracovným kolegom Romanom Juraškom môže pochváliť dvomi krásnymi deťmi. S Romanom majú spolu dve rozkošné ratolesti a to prvorodenú dcéru Izabelu, ktorú Diana priviedla na svet v roku 2017 a do rodinky o 4 roky neskôr pribudol synček Tristan.

Galéria fotiek (10) Zdroj: Instagram DH

No nie sú to len deti, s čím sa markizáčka môže pýšiť. Nedávno na svojom Instagramovom profile zverejnila vskutku odvážnu a provokatívnu fotku. Dvojnásobná mamička sa nechala zvečniť hore bez a to nie tak hocijak a ani nie hocikým.

Dianu totižto nafotil jej vlastný muž, Roman Juraško počas ako kráčala bytovým schodiskom, a to úplne hore bez. No ak by nejaký sused išiel vyniesť smeti, mal by veru o zážitok, na ktorý by rozhodne do konca svojho života nezabudol.

Galéria fotiek (10) Diana Hágerová hore bez

Zdroj: Instagram D.H.

Reakcie na sexi záber na seba nenechali dlho čakať a jej fanúšikovia spustili lavínu komentárov a dokonca sa pridali aj známe tváre zo šoubiznisu. Herec a spevák Martin Madej si vyžiadal adresu a herečka Kristína Tormová fotku takto vtipne okomentovala „Ach tieto odchody z domovej schôdze,“ napísala pod fotku mamička.

No zdá sa, že Diana bola ako tak prichystaná aj na náhodné stretnutie s obyvateľmi bytov. Keď sa jej jedna zo sledovateliek na sociálnej sieti spýtala, že ako celý záber vznikol a či len tak doslova vybehla na schody s holými prsiami na chodbu, moderátorka uviedla veci na pravú mieru. „Bolo to brutal rýchle fotenie. Mala som nálepky na prsiach,“ opísala pôvabná blondínka.

Každopádne je z toho veľmi podarená, pikantná momentka a Roman má veru doma riadnu kočku, s ktorou sa podľa všetkého nenudí a aj takýmto bláznivým spôsobom si dokazujú vzájomnú dôveru.