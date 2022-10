Plačková sa 3. krát VYDALA: Veľký BAŠAVEL, obrúčky za tisíce a... TOTO nám prezradila 2 dni pred svadbou!

Tak a konečne sa dočkala. Ako silno veriacej sa Zuzane Plačkovej splnil snáď celoživotný sen a svoje áno si s jej manželom po dvoch veľkolepých svadbách povedala do tretice už aj v kostole. Zároveň v tento symbolický deň pokrstila aj svojho synčeka Diona a po slávnostnom obrade nasledovala oslava, hoci podľa jej slov vraj už skromnejšia.

Cez víkend, napriek tomu, že pred pár týždňami porodila, sa ukázala v plnej, doslova ružovej kráse, zladená od hlavy až po päty na módnej akcii Fashion Live, ktorá sa cez víkend konala v jednom z obchodných centier v Bratislave.

Galéria fotiek (12) Zuzana Strausz Plačková na Fashion Live

Zdroj: Ján Zemiar

Vplyvnú influencerku a podnikateľku sme si odchytili a spýtali sme sa jej na detaily k ich veľkému dňu. Zaujímalo nás, podľa čoho vyberá dátumy k udalostiam a jej odpoveď bola jednoznačná.

„Všetko je prichystané, tak ja som skoro nič neriešila, dala som to agentúre, ktorá všetko poriešila za nás, takže 3. 10., my sme sa aj 3. 10. 2015 brali s mojím mužom. My sme to už mali dopredu pár mesiacov naplánované, ak všetko pôjde tak, ako má, tak v tom istom čase sa aj zoberieme a Dionko bude mať rovno aj krstiny,“ prezradila Zuzana v rozhovore pre Topky.sk.

Galéria fotiek (12)

Je teda zrejmé, že ide o symbolický dátum a chceli sme vedieť, či to robí zámerne. „Áno, však tak nebudeme mať 5 dátumov svadieb a potom, ako to budeme oslavovať, takže držíme sa stále toho dátumu 3. 10.,“ utvrdila nás influencerka.

Naskytá sa teda otázka, či verí aj na vyššie sily a energie, keďže ona sama je známa tým, že si páli ezoterické sviečky a podobne. No tu nás jej odpoveď doslova zarazila. Keď sme sa v otázke viery snažili ísť hlbšie, jej odpovede si paradoxne odporovali.

To, aká je Zuzanina viera, ale aj podľa čoho si vyberala outfit na prehliadky, sa dozviete vo videu vyššie, kde si taktiež môžete pozrieť aj to, ako to napokon na jej oslave krstín vyzeralo.