Markizáckej kráske naložili za vzťah s “PUBERTIAKOM”: Žiarlivý psychopat… Urobila si zo seba chuderu, môžeš sa hanbiť!

BRATISLAVA - Tento rok v júni sa prevalila nečakaná správa o jednom z najpopulárnejších párov českého šoubiznisu. Krach vzťahu oznámili Miss Czech Republic 2020 Natálie Kočendová a barber Lukáš Vlačuha, prezývaný Laky Royal. Dvojica si v septembri 2020 prešla ťažkými chvíľami - prišli o vytúženého synčeka, na ktorého sa veľmi tešili a hoci to vyzeralo tak, že to ich vzťah ustojí, opak sa stal pravdou. Zopár týždňov po rozchode krásna blondínka šokovala nečakaným rozhodnutím - lásku si išla hľadať prostredníctvom šou Love Island...

Modelka na začiatku šou vyhlasovala, že nie je typ ženy, ktorá sa začne hneď tak s niekým "ocucávať" a kým sa dá s niekým dokopy, potrebuje čas. Nečudo. Natálie si prešla pred dvomi rokmi naozaj ťažkým obdobím, keď s priateľom, barberom Lakym Royalom, prišli o vysnené bábätko. Ich vzťah, ktorý najprv pripomínal rozprávku, však nemal šťastný koniec. Svoje zbohom si povedali pár mesiacov po nešťastnej udalosti a zásnubách. Prezentovali sa tak, že ukončenie prebiehalo v dobrom a stále sa majú radi.

Lukáš bol od Natálie o približne 10 rokov starší a napriek tomu, že vďaka svojim nespočetným tetovaniam pôsobil trochu kontroverzne, neraz dokázal, že je skutočný muž, čo je aj dôvodom, prečo si tento pár získal tak veľa fanúšikov. A Natálie sa prezentovala tým, že si ho aj po rozchode váži, že bol a stále je súčasťou jej života. Zrejme preto mnohých jej sledovateľov prekvapilo, ako rýchlo sa na Love Islande zahľadela - konkrétne do 21-ročného futbalistu Dávida, ktorý je od nej o rok mladší, čím rozdiel medzi ním a tridsiatnikom Lakym pôsobí ešte komickejšie.

Páni vyzerajú úplne rozdielne, nehovoriac o tom, že pre divákov je nepochopiteľné, ako sa jej mohol na Love Islande zapáčiť pubertiak, ktorý sa k nej často nespráva ako k žene, ale ako k handre. A výber partnera, na ktorom je nonstop zavesená aj napriek tomu, aký je k nej drzý a neúctivý, jej dali poriadne vyžrať. „Preboha, veď ona je taká zlatá, milá, mala som ju za ženu na úrovni. Ale čo si nechá od tohto sopliaka?! Veď zo seba robí úplnú chuderu. Ku mne sa takto správať, už by mu dávno jedna pristála cez ten vyoraný ksicht,” myslí si jedna z fanúšičiek v diskusii.

„Správa sa ako žiarlivý psychopat, otvorene hovorí, ako jej neverí a to nemá žiadny dôvod. Bez štipky úcty. A to je pred kamerami. Čo si k nej dovolí, keď tam nebudú? Hentak šmariť ženu o posteľ a rozprávať sa s ňou ako so psom, to je strašné. Nemá žiadnu výchovu,” hromží ďalší divák. „Mňa keby niekto stále urážal tak ako ju, že nie je vtipná, robí po pár dňoch scény, že jej neverí atď... Tak letí ako pos*aný papier. A ešte ju bude búchať po hlave v zmysle 'dobré dievča' ako psa? Chlapče, chlapče. Ty si mal byť ešte u mamičky schovaný pod sukňou,” nakladajú ľudia Dávidovi, z ktorého sa stal najnepopulárnejší muž v celej šou.

A Natália? Tej vo veľkom odkazujú, aby našla sebaúctu a že oproti svojmu bývalému si poriadne znížila latku...

