Žilkovej nový vzťah sprevádza ŠKANDÁL: On je ženatý… Ozvala sa JEHO MANŽELKA!

Rozchod s veľvyslancom Martinom Stropnickým brala Veronika Žilková spočiatku ťažko. Aktuálne je dvojica v rozvodovom konaní a zdá sa, že plavovláska sa po piatich mesiacoch konečne posunula ďalej. Na nedávnej premiére filmu Spolu, v ktorom stvárňuje hlavnú úlohu, sa herečka objavila v spoločnosti nového partnera.

„Sme spolu, tak sme šli na film Spolu. Nie je čo tajiť,“ vyjadrila sa pre Super.cz známa Češka. Jej novou láskou sa stal hudobník Josef Holomáč, bývalý basgitarista kapely Argema. No už po chvíli sa ukázalo, že herečkino šťastie má obrovský hučik - Josef je totiž ženatý. Do redakcie Super.cz sa ozvala jeho manželka a slávnej sokyni poriadne naložila.

„Pán Holomáč nie je priateľom pani Žilkovej, nanajvíš jej dočasný milenec, nakoľko je ženatý a rozvádzať sa kvôli nej rozhodne neplánuje,“ vyjadrila sa Martina Holomáčová. „Pani Žilková by sa nad svojim správaním mala tiež zamyslieť. Je mi veľmi ľúto, že sa s ňou manžel rozišiel, ale ona nakoniec robí to isté, rozvracia doposiaľ fungujúce manželstvo. Aj keď som o ich vzťahu mala istý čas podozrenie, stále som verila, že ide o vzťah iba kamarátsky,“ šokuje manželka.

Tvrdí tiež, že jej tým dvojica vyrobila verejnú hanbu. „Navyše som ani nebola predom informovaná o tom, že pani Žilková plánuje tento vzťah mediálne zverejniť. Určite teda pochopíte, že to bol pre mňa šok sa takúto vec dozvedieť z médií a od svojich priateľov a mojej rodiny. Spôsobila mi tým verejnú hanbu a poníženie nielen v osobnom, ale aj pracovnom živote,“ dodala podvedená Holomáčová.

Samotná Žilková však tvrdí, že jej partner je už v rozvodovom konaní a s manželkou nežije poriadne dlhý čas. „Obidvaja sa v túto chvíľu rozvádzame, nie je čo tajiť. Čo ja viem, rozídení sú asi už 2 roky. Asi to tak býva, že keď sa objaví nová partnerka, tak sa objavia nejaké emócie. Ale čo ja viem, rozvádzali sa už v dobe, než sme sa my dvaja zoznámili. My sa poznáme pár týždňov a neviem, čo by som k tomu viac povedala. Ani to nie je rodina, žiadne deti nemajú,“ zareagovala na slová manželky pre Super.cz herečka.