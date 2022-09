SKLAMANÉ farmárky: Na Farmu ste poslali úplný ODPAD!

Na markizáckom statku sa už farmári dostatočne zabývali. Počas dvoch týždňoch, čo sú účinkujúci v šou, sa stihlo toho udiať naozaj veľa. Prvé intrigy, nechýbali ani klebety, či spoločné rozhovory vo dvojici. Aj o tom je Farma.

Mužská delegácia šikovných farmárov vyslaná do šou mala ohúriť svojou zručnosťou. Ženy sa na to asi pozerajú inak a usilovnosť ich nezaujíma. Dôležitejší je pre nich výzor. Ten ich zjavne nezaujal natoľko, aby si tam našli muža svojich snov. Nestačí im to, že usilovne pracujú a zveľaďujú statok, musia byť k tomu ešte aj pekní!

Online relácia Farma Xtra, dnes už s novými moderátormi, pravidelné prináša pikošky a aj niečo „viac“ z Farmy, čo divák v televíznom vysielaní neuvidí. Inak tomu nebolo ani teraz a ukážka rozhovoru dvoch farmárok dosť prekvapila.

Farmárka Alex odhalila, že sa jej zo všetkých ľudí, čo sú na statku, páči najviac Šimon. Jemné dievča, ako je ona, vôbec nevyzerá, že by si prišla do šou hľadať lásku. Naopak Simona z chlapov na Farme nadšená vôbec nie je. „Ale tu na tú Farmu nám dali také akože odpady, okrem toho Šimona, ale je zas mladý. Šimon je taký zmapovaný, má super povahu,“ uviedla veci na pravú mieru.

Alex so Simonou čakali, že v šou bude viac „nabúchancov“. Ich očakávania nenaplnil žiaľ ani jeden a sklamané farmárky chlapov vôbec nešetrili. „On je strašne škaredý,“ pokračovala Simona o Barónovi. Sklamanie u tej nežnejšej polovice pripomína skôr šou o láske, než boj o prežitie.

Nedá sa však vyhovieť všetkým, ale možno sa Alica dozvie, po čom farmárky túžia a možno sa svojho „nabúchanca“ v budúcnosti dočkajú. Mužskú polovicu Farmy si môžete pozrieť v galérii.