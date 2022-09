Agresívne správanie a vyhrážky smrťou: Štáb Farmy musel zasiahnuť... OKAMŽITÝ VYHADZOV!

BRATISLAVA - Štrnásta séria markizáckej Farmy je bohatá na konflikty už po "pár" dňoch vysielania. Takéto extrémne však v šou doposiaľ neboli. Súťažiaci Imi Baron Štefánik (36) chytil rapeľ a pre banálnu poznámku sa agresívne pustil do súpera Filipa Jánoša (26). Padli drsné vyhrážky a jeho správanie bolo také extrémne, že musel zasiahnuť štáb... Súťažiaci dostal okamžitý vyhadzov!

Bežné škriepky a výmeny názorov sú v televíznych šou absolútnou samozrejmosťou. Aj tie však majú svoje hranice a dvaja dospelí ľudia by mali vedieť odhadnúť, kedy sú už slová a správanie za pomyselnou čiarou. No rodený Košičan Imi Baron Štefánik z markizáckej Farmy to evidentne vyhodnotiť nevedel.

Na televíznom statku sa drsne pustil do svojho kolegu Filipa Jánoša. Celé to pritom začala zdanlivo nevinná poznámka zo strany Fifa. Ten po Baronovom vychvalovaní, že počas týždňa stihol pomáhať aj sluhom, upresnil: „Pomohol si mi odniesť jedno vedro.“ A to Barona vytočilo do nepríčetna. Po návrate na Farmu po youtuberovi vrieskal, označoval ho za feťáka a... Nechýbali ani vyhrážky.

Galéria fotiek (12) Zdroj: Tv Markíza

„Ja vypijem tri poldeci, ja do neho vojdem, ho rozpáram!“ kričal Imi. A jeho kamarát Kristián sa k nemu pridal. „Keď si spravíš nepriateľov tu, nepriateľov mojich, nepriateľov Barona a tí ľudia, niektorí, nie sú takí ako my, že to budeme trpieť... Príde za tebou, jednu ti pri*ebe a si mŕtvy, kamarát!“ zahlásil pred kamerami Mesíček, na čo už zareagovala aj Viki: „Môžeme sa prestať takto vyhrážať ľuďom?!“

No Baron sa nedokázal upokojiť a jeho agresívne správanie pokračovalo. Filipovi povedal, nech sa nepribližuje, lebo mu odkusne hlavu a označoval ho za transvestitu... No po vôli mu nebolo ani to, že ho farmárka týždňa zvolila za sluhu. Rozstrihal si sluhovský mundúr a správal sa ako totálny blázon. Jeho správanie bolo doslova na nevydržanie a ostatní farmári nevedeli, čo od neho môžu čakať.

Galéria fotiek (12) Zdroj: Tv Markíza

To už sa štáb Farmy rozhodol zasiahnuť. Na statku sa odrazu objavilo terénne auto a v ňom dvaja muži. „Idete po mňa? Dobre. Môžem si zobrať veci?“ opýtal sa Baron, ktorý v tej chvíli zrejme pochopil, že prestrelil. Len čo si zbalil veci, musel nasadnúť do auta a bez možnosti rozlúčky ho štáb odviezol preč. Dostal okamžitý vyhadzov.

„V reality šou Farma prišlo k slovným vyhrážkam fyzickou likvidáciou zo strany účastníka šou Imricha Štefánika prezývaného Baron voči ďalšiemu účastníkovi šou - Filipovi Jánošovi, čo je absolútne neprípustné. Tv Markíza sa dištancuje od akejkoľvek formy násilia, či zastrašovania, a preto pristúpila k okamžitému vylúčeniu Barona z reality šou Farma. Okrem tohto zásadného porušenia pravidiel sa daný účastník šou dopustil ďalšieho neprípustného správania, čo tiež uvidia diváci dnes večer,“ znie oficiálne stanovisko Markízy.