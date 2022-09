KRVAVÝ ÚTOK na markizáckej Farme: Súťažiaci skončil v rukách zdravotníkov!

Galéria fotiek (11) Zdeněk Novák alias Zen skončil po útoku so zakrvavenou nohou.

Zdroj: Tv Markíza

BRATISLAVA - Na obrazovkách Markízy v pondelok odštartovala už 14. séria obľúbenej reality šou Farma. A historicky prvýkrát do projektu nastúpila súťažiaca aj so svojím psom. No málokto zrejme čakal, koľko problémov to narobí. Pes totiž zaútočil na jedného z účastníkov... Ten skončil s krvavou nohou v rukách zdravotníkov!