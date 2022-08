Celé TEHOTENSTVO utajili: Fanúšikovia slovenského speváka v šoku... Je z neho OTEC!

Denis Lacho bojoval o titul Česko Slovenskej SuperStar v jej prvom ročníku, kedy sa víťazom medzinárodnej šou stal Martin Chodúr. Nevinne pôsobiaci blondiak si získal srdcia viacerých fanúšičiek vrátane Elišky Jandovej - dcéry Petra Jandu z Olympicu. Táto tínedžerská láska však nemala dlhé trvanie.

Oveľa vážnejší bol Denisov vzťah so sympatickou brunetkou Nelou. Tú si napokon v roku 2018 aj vzal za manželku. Štyri roky po svadbe má dvojica ďalší dôvod na radosť - stali sa z nich rodičia. Až teraz vyšlo najavo, že ešte minulý týždeň sa Denisovi a Nele narodil synček, ktorý dostal meno Lucas.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Instagram

Toto informácia mnohých zaskočila - to, že do rodinky pribudne bábätko, sa Lachovcom podarilo utajiť celých 9 mesiacov. A zrejme by to nikto nevedel až doteraz, ak by sám Denis nezverejnil fotku svojho malého princa. „Bože, ďakujem ti! Syn môj, chcem, aby si vedel, že máš tú najstatočnejšiu a najúžasnejšiu mamku,” napísal k nežnému záberu novorodeniatka.

Manželom a novopečeným rodičom srdečne gratulujeme, bábätku prajeme veľa zdravia!