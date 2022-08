Nestarnúca Hana Gregorová drží svojho ZAJAČIKA nakrátko: Tu som Pánom JA!

BRATISLAVA - Slovenská herečka Hana Gregorová len nedávno oslávila krásne jubileum 70 rokov, no napriek tomu sa neustále udržuje v kondícii. Do istej miery za jej vitálnym vzhľadom môže byť práve aj to, že má oveľa mladšieho partnera Ondřeja Koptíka (38). Randia spolu už nejaký ten čas. A umelkyňa má celkom jasno v tom, kto je pánom domu a kto doslova zajko, ktorý hopsá, ako sa mu povie.

Známa slovenská herečka Hana Gregorová sa nedávno objavila na párty televízie Joj, ktorá sa konala v jednej z bratislavských reštaurácii pri rieke Dunaj. Hoci len pred pár dňami herečka oslávila sedemdesiatku, nikto by sa jej ju neodvážil ani len tipnúť, pretože pôsobila veľmi mladistvo a sviežo. Plná energie sa vítala s ďalšími známymi tvárami.

Umelkyňa sa tentokrát ukázala na akcii bez svojho mladšieho partnera Ondřeja Koptíka a užívala si túto výnimočnú udalosť až do neskorých večerných hodín. Je známe, že sa rada obkolesuje mladými ľuďmi a aj ona má v sebe mladíckeho ducha, o čom sme sa presvedčili pri rozhovore.

Hana Gregorová hrá v jojkárskom seriáli Hranica staršiu dámu, síce vo svojom veku, ale reálne naň nevyzerá. A tak nás zaujímalo, čo na jej babkovskú premenu hovorí jej mladší partner. „Páči sa mu to, ja sa mu páčim v akejkoľvek podobe a to je dôležité,“ povedala herečka v rozhovore pre Topky.sk.

Galéria fotiek (12) Zdroj: Ján Zemiar

Ako sme sa dozvedeli, jej drahý zajko ju aj vo všetkom podporuje, avšak Hana nám dala jasne najavo, kto je u nich pánom domu a takpovediac vodca. „Celý život som mala opraty v rukách ja, celý život,“ prezradila umelkyňa, ako to v ich vzťahu funguje a kto má to hlavné slovo.

Zdá sa, že svojho mladšieho partnera si teda pekne drží nakrátko a on hopsá, ako herečka povie. A podľa jej vyjadrenia to tak nebolo len pri Ondřejovi. To, ako sa Hana Gregorová o seba stará a kde sa so svojím partnerom chystá užiť si posledné letné dni, sa dozviete v rozhovore vyššie.