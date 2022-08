Markíza TOTÁLNE ZHOVADILA Pauhofovú: FOTO Preboha, takto ešte nikdy nevyzerala!

Táňa stvárni postavu kontroverznej upratovačky, ktorá po večeroch rieši záhady na policajnej stanici. Jej nadanie zaujme tamojších detektívov, a tak sa z divokej trojnásobnej mamičky "oplieskanej" životom stane vyšetrovateľka.

Galéria fotiek (6) Zdroj: TV Markíza

Seriál bol inšpirovaný pôvodnou zahraničnou verziou a vyzerá to tak, že si z nej zachoval naozaj všetko. Vrátane nevkusných kostýmov hlavnej postavy. Presne taká totiž Nikol je - extravagantná, prostoreká, lezúca na nervy a má absolútny módny nevkus.

Práve to je to, čo vyrazilo dych aj divákom. Pauhofová je v reálnom živote skutočná diva a všade, kam príde, zažiari. To sa však o postave, ktorú stvárňuje, povedať nedá. Tvorcovia pôvabnú ryšavku navliekli do vskutku šialených kúskov a kombinácií.

„Tak takto sme Táňu ešte nikde nevideli, fakt sa na to teším,” či „Dobre ju zhovadili, bude to sranda,” smejú sa fanúšikovia televízie, ktorí sa seriálovej novinky už nevedia dočkať. No veď pozrite sa sami... Viete si predstaviť, že by sa takto herečka obliekala aj v skutočnosti?

