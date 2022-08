Martin Jakubec sa vraj STANE OTCOM: FOTO Dieťa údajne čaká s TOUTO ženou!

Aktuálne Jakubec šokoval opäť. Šlágrista sa totiž na svojom profile na sociálnej sieti pochválil fotografiou z dovolenky, kde pózuje s neznámou ženou. O svoje brucho má pritom opretý známy časopis o materstve. A jeho slová prekvapili ešte viac.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Facebook M.J.

„Sme v očakávaní. Tešíme sa na nový prírastok,” napísal na Facebook miláčik dôchodcov, ktorý tvár svojej údajnej vyvolenej skryl, no k príspevku pridal emotikony bábätka. Pod fotografiou sa okamžite začali množiť gratulácie, no nečudo, že Jakubcovi to mnohí vôbec neveria.

Je o ňom totiž známe, že rád púta pozornosť a neváha k tomu využívať ani klamstvá, zavádzanie či urážky. Ak sú slová o bábätku naozaj výmysel, už by ale totálne prerazil dno...

Galéria fotiek (3) Zdroj: Facebook M.J.