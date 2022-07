Známi muži vyvetrali manželky na premiére: Fúúú, ale títo dvaja k sebe fakt nepasujú!

BRATISLAVA - Včera do kina na premiéru dokumentárneho filmu zavítali viaceré známe osobnosti. Medzi nimi aj herec Ján Greššo (69) s manželkou a tiež Laco Lučenič (69) so svojou Gabikou. A takto sa (ne)zladili.

Väčšina prominentných párov sa snaží aj na verejnosti pôsobiť tak, aby vytvorili dokonalú súhru aj navonok. Áno, hovoríme o oblečení, pretože – ako sa hovorí, aj šaty robia človeka. No občas to nie celkom hrá.

Na premiéru filmu Dežo Hoffmann prišiel známy slovenský producent a hudobník Laco Lučenič spolu so svojou manželkou, žiaľ, akoby z dvoch rozličných svetov. Ona romanticky, étericky naladená, zladená a on totálna disharmónia k nej.

Ešteže to zachránil drobným doplnkom. Jeho slnečné okuliare boli červenej farby rovnako ako potlač na šatách Gabiky. Nuž, ale čo iné by sme čakali od Laca Lučeniča, ktorý je telom aj dušou rocker. Napriek tomu pani manželka bola jeho krásnou kvetinovou ozdobou a to doslova. Do kina si zvolila letné šaty plné kvetov.

Dokument o známom fotografovi od režiséra Patrika Lančariča si nenechal ujsť ani Ján Greššo so svojou polovičkou. Tí sa vzájomne celkom pekne doplnili, aspoň čo sa jemných farieb týka.

Do jedného z obchodných centier si prišli vychutnať premietanie filmu taktiež aj ďalšie známe tváre zo šoubiznisu. Kto sa na premiére filmu Dežo Hoffmann ukázal a ako to tam vyzeralo, si pozrite v galérii nižšie.