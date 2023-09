Drobovej strach z plastickej operácie: Odvolala ju na POSLEDNÚ CHVÍĽU!

Gabriela Ruman (Zdroj: Ján Zemiar)

Gabriela Ruman, kedysi Drobová, je známa predovšetkým ako módna ikona. Módu má doslova v malíčku a pravidelne to dokazuje na rôznych prestížnych akciách. Ako v našom rozhovore priznala, nie je z tých žien, čo si kupujú zakaždým niečo nové. Svoje kúsky recykluje!

„Viete čo, zo mňa si aj kamarátky robia srandu, že keď si pozriete môj Instagram a pozriete si napríklad leto 2022 a teraz toto leto, tak tam uvidíte skoro to isté oblečenie. Ja naozaj vsádzam na kvalitnú módu a takú, čo mi aj dlho vydrží a o to oblečenie sa asi aj dosť starám,“ prezradila pre Topky.sk.

Gabriela Ruman (Zdroj: Ján Zemiar)

K bezchybnému výzoru patrí jednoznačne aj vizáž. Nie je žiadnym tajomstvom, že riaditeľka módnej televízie chodí do spoločnosti vždy tip-top upravená, no ako sama priznala, ani ona nie je spokojná so svojím vzhľadom na 100 percent.

„Juj, ja by som si dala zmeniť veľa vecí, len ja som zase ten typ, ktorý sa bojí operácií, anestézií a týchto vecí. Ja som dokonca naozaj veľa rokov dozadu chcela ísť na operáciu nosa, dokonca som bola aj na predoperačných vyšetreniach a mala som ísť už na tú operáciu a ja som to odvolala. Proste som si povedala, že nebudem mesiac dýchať iba ústami, bude to bolieť, takže som na to nešla,” priznala svoj strach.

(Zdroj: Ján Zemiar)

Plastiky na iných ženách ale v žiadnom prípade neodsudzuje. „Ja uznávam čokoľvek, čo tomu danému človeku, ktorý sa pre čokoľvek rozhodne, spôsobí to, že jeho život bude lepší. Jeho duša bude na mieste a mu to pristane, alebo možno v očiach aj niekoho nepristane. Ak ten človek, ktorý sa rozhodne pre nejakú úpravu, je s tým ok a chce to, tak prečo nie,“ dodala. Sama jedno vylepšenie v minulosti podstúpila. Aké, to už sa dozviete v rozhovore vyššie.